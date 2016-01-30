رهایی گروگان ۸ ساله در كمتر از ۴۸ ساعت/ نجات گروگان ۲۰۰ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا نادعلی قزلباش گفت: هفتم بهمن ماه سال جاری، کودکی ۸ ساله در شهرستان کهنوج ربوده شد و آدم ربایان برای آزادی وی از خانواده اش درخواست ۲۰۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند.

وی افزود: پس از بررسی های اولیه مشخص شد متهمان پس از ربودن کودک ، وی را به بخش «زهکلوت» از توابع شهرستان «رودبارجنوب» انتقال داده اند که کارآگاهان پلیس پس از دو روز کار اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی با همکاری تکاوران پلیس کهنوج، محل اختفای گروگان گیران را شناسایی و آن ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب در ادامه گفت: ماموران در این عملیات، کودک ربوده شده به نام «محمد مهدی» ۸ ساله را صحیح و سالم از چنگال سه آدم ربا نجات دادند و به آغوش گرم خانواده بازگرداندند.

سرهنگ قزلباش با اشاره به دستگیری متهمان اصلی در این عملیات افزود: در تحقیقات فنی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهمان ضمن اعتراف به آدم ربایی، هدف اصلی ربودن کودک را اختلافات مالی اعلام کردند.

قزلباش افزود: نیروی انتظامی با اجرای طرح های مختلف انتظامی و اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد اخلالگران خللی در امنیت پایدار جامعه ایجاد کنند.