به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته‌نامه فرهنگی و اجتماعی « راوی شهر» به صاحب‌امتیازی و مدیر مسئولی سولماز شهبازی از فعالان مطبوعاتی و رسانه استان زنجان به جمع نشریات استان زنجان پیوست.

سولماز شهبازی در ستون یادداشت در مطلب کوتاه عنوان کرده است: اکنون که پا در سنت و مدرنیته داریم، آمده‌ایم، تا دوشادوش هم با روایتگری از شهر و دریارمان گام در مسیر«تغییر» بگذاریم و از رهگذر فرهنگی نیک در اجتماع، به اقتصاد، فلسفه و هنر اندیشه و سیاست درخور انسان‌هایی والا نائل آیم.

در این نشریه رویکرد بومی و استانی بیش از هر چه مدنظر است و سعی شده نشریه به سمت هویت مردمی سوق داده شود به گونه‌ای که گزارش‌های مردمی در خصوص مشکلات یکی از محله‌های محروم شهر با تیتر«وقتی سیم خدمات در بی‌سیم اتصال می‌کند» و نیز گزارش زوج هنرمند مسگر با تیتر «صدای چکش‌های زوج رنجانی نوید بخش حال خوب مسگری» درج‌شده است.

پرداختن به مطالبات شهرستان‌های تابعه استان در راستای رعایت عدالت ساکنان جغرافیاهای مختلف استان از دیگر رویکردهای این نشریه فرهنگی اجتماعی است و در نخستین شماره آن که با ایام انتخابات قرین شده صفحاتی به این رویداد ملی اختصاص داده شده است.