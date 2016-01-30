۲۰ خانه قرآنی زنجان افتتاح می شود/تمسک به قرآن رمز پیروزی انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با بیان اینکه امروز در راهبردهای نظام جمهوری اسلامی حول محور برنامه‌سازی و انجام فعالیت‌ها نقش قرآن بسیار ویژه است، افزود: کمیته قرآن محوری‌ترین کمیته دهه‌فجر محسوب می‌شود؛ چراکه خاستگاه انقلاب اسلامی قرآنی بود و رمز پیروزی آن تمسک به قرآن و استمرار انقلاب سلامی در سایه این آموزه‌های الهی بوده است.

وی با بیان اینکه دهه فجر امسال به جهت شرایط حساس جهانی و برجام بایستی با برنامه ها و گفتمان های ویژه برگزار شود، ادامه داد: برنامه های جامع و گسترده در زمینه گرامیداشت این ایام توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزاتر می شود.

صفی یاری افزود: رمز پیروزی و استمرار انقلاب تمسک به قرآن و آموزهای دینی است و بنابراین نگاه به قرآن که در اسلامیت جمهوری اسلامی جلوه می کند بسیار مهم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برنامه های این اداره با تشکیل کمیته قرآنی و تشکلهای دینی و مردمی دهه فجر تدوین و برنامه های این دهه باحضور فعال اعضاء کمیته نهایی شد.

صفی یاری افزود: کمیته قرآن با شرکت اتحادیه موسسات قرآنی، دارالقرآن کریم، سپاه، شهرداری، جامعه القرآن، فرمانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه، نیروی انتظامی و نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان تشکیل شد.

وی با اشاره به برگزاری محفل بزرگ انس با قرآن کریم در استقبال از دهه فجر روز یکشنبه ساعت ۱۳ با حضور رئیس دارالقرآن کریم کشور در حسینیه اعظم زنجان با عنوان «طلیعه نور» گفت: برگزاری همایش های قرآنی در شهرستان ها، دیدار با نماینده ولی فقیه، برپایی همایش فعالان قرآنی و دیدار با ائمه جمعه، برگزاری ۴۰ محفل انس با قرآن در راستای فضاسازی قرآنی و برگزاری محفل انس با قرآن ویژه بانوان و ورزشکاران از برنامه های این دهه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزاری گفتمان های دینی با موضوع قرآن و انقلاب، گردهمایی مجمع اساتید، مربیان، معلمان و فعالان مراکز قرآنی، دیدار با خانواده شهدا، راه اندازی غرفه قرآن بخوانید جایزه بگیرد در مسیر راهپمیایی ۲۲ بهمن، برگزاری اولین دوره مسابقات تخصصی تلاوت مجلسی قرآن کریم، برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت سوره های قرآنی استان، برگزاری مراسم باشکوه یادواره شهدای قرآنی و تجلیل از آیت الله شجاعی و قاریان مهاجر در فاجعه منا و زمینه سازی گسترده برای حضور منسجم فعالان قرآنی در راهپیمایی ۲۲ بهمن را از دیگر برنامه های این دهه ذکر کرد.

صفی یاری ادامه داد: برگزاری سلسله نشست های مسئولان تشکل های دینی و مذهبی، برپایی ۲۴۱ گفتمان دینی با موضوع انقلاب، بصیرت، ولایتمداری و حضور حداکثری در انتخابات، حمایت از برنامه های دهه فجر هیئات مذهبی، برگزاری ۹۰ جشن انقلاب در مناطق روستایی با هدایت روحانیان مستقر، اعزام ۱۴۱ مبلغ و مبلغه از سوی اداره کل، حضور مردم به شکل موثرتر در صحنه و راهپیمایی ۲۲ بهمن، برگزاری همایش سبک زندگی امام راحل، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر روحانی از برنامه های تبلیغات اسلامی زنجان در دهه فجر است.

وی افزود: جشنواره بزرگ قرآنی کودک و نوجوان توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در قالب کمیته قرآنی با چارچوب مشخص در رده شهرستانی و استانی برگزار می شود.

صفی یاری با بیان اینکه نفوذ و ضربه زدن به پیکر انقلاب یکی از اهداف مهم دشمنان این نظام است، افزود: در برنامه‌ریزی‌ها تلاش شده تا توجه ویژه‌ای به جایگاه آحاد جامعه در برگزاری برنامه‌های ویژه این ایام شود که در این رابطه سلسله همایش‌های «نفوذ» در شهرهای مختلف برگزار می شود.