هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در گلستان تشکیل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان علی آباد کتول با اشاره به رصد و کنترل حرکات نامزدها و طرفداران آن ها که منتهی به جرایم انتخاباتی می شود گفت: تا کنون پرونده قضایی در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی در استان تشکیل نشده است.

وی افزود: تلاش می کنیم کنترل و نظارت ها به گونه ای باشد که هیچ پرونده ای تحت عنوان جرایم انتخاباتی در دستگاه قضایی استان تشکیل نشود.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه این مراسم با اشاره به حجم زیاد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان گفت: خوشبختانه با اقداماتی که هم اکنون در دست اجرا داریم امیدواریم در آینده، محاکم استان خلوت تر شود.

هاشمیان با اشاره به تشکیل واحدهای سازشی در همه ی حوزه های قضایی استان افزود: آمارها نشان می دهد، ۶۰ درصد پرونده های ارجاع شده به این واحد ها، سازش شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات خوبی که سال های گذشته در استان انجام شده است افزود : با اجرای برنامه هایی که از امسال در استان شروع کرده ایم شاهد تحولات خوبی هستیم به طوری که امروز جایگاه دادگستری استان در استفاده از سیستم مدیریت پرونده های قضایی که خدمت رسانی به مردم را تسریع می کند به رتبه دوم کشور رسیده است.