آمادگی نیروهای مسلح بهترین سلاح برای مقابله با تهدیدات دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منوچهر کاظمی امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان در سنندج با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به معنای حاکمیت و پیاده کردن قوانین الهی و اسلامی است، گفت: ازآنجا که ایجاد انقلاب اسلامی ایران موجب برهم زدن معادلات استکبار، نفی سلطه و تهدیدی برای حاکمیت و منافع آنها شد، بنابراین به شیوه‌های متعدد اقدام به ضربه زدن و نابودی انقلاب کردند.

وی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گروهک های ضد انقلاب نخستین تهدیدی بود که از سوی دشمنان بر کشورمان اعمال شد و وقتی در این حوزه نتوانستند موفق شوند، اقدام به حمایت از رژیم بعث عراق برای تجاوز به خاک‌ کشورمان کردند.

وی اظهارداشت: ایثارگری وشجاعت و دلاورمردی‌های رزمندگان ما در طول هشت سال دفاع مقدس موجب شد دشمنان ما متوجه ناتوانی خود در مقابله نظامی با کشورما شوند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا به نقش نیروهای مسلح در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: تمامی تحلیل‌گران و مورخین معتقدند که اگر حضور، پشتیبانی و حمایت ارتش به عنوان تنها نیروی نظامی قبل از انقلاب، نبود قطعا به پیروزی دست پیدا نمی‌کردیم.

امیرکاظمی با بیان اینکه نیروهای مسلح حامیان اصلی استحکام درخت تنومند انقلاب بودند، بیان کرد: اوج فداکاری و ایثار ارتش را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که اجازه ندادند حتی یک مترمربع از خاک کشورمان بدست دشمن بیافتد.

وی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۸ هزار شهید و هزاران جانباز، ایثارگر و آزاده را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، عنوان کرد: اگر تا به امروز دشمنان قدرت مقابله نظامی با کشورمان را پیدا نکردند به دلیل ترسی بوده که از نیروهای مسلح و انسجام و وحدت ملت ایران داشته‌اند.

وی مقابله با تهدیدات دشمنان را مستلزم حفظ وارتقای آمادگی نیروهای مسلح خواند و اظهارداشت: گوش به فرمان بودن، دشمن‌شناسی و افزایش بصیرت نیروهای مسلح که در نوک پیکان مقابله با دشمنان قرار دارند، از دیگر موارد حائز اهمیت برای مقابله با تهدیدات دشمنان است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا به فتنه سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: زمانی دشمن به این نتیجه رسید که برای اینکه انقلاب اسلامی را دچار چالش کند باید از داخل اقدام به اختلاف افکنی و دلسردکردن مردم کند و انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را بهترین فرصت برای پیاده کردن نقشه‌های شوم خود دانستند.

امیرکاظمی عنوان کرد: خوشبختانه فتنه ۸۸ با بصیرت و هوشیاری رهبر معظم انقلاب و حضور همیشه در صحنه ی مردم انقلابی ایران خنثی شد.

وی ادامه داد: خلق گروهک های تکفیری در سطح منطقه و حمایت از گروهک های ضد انقلاب و تمامی سرمایه گذاری های دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران است و استکبار جهانی از همه ظرفیت خود در راستای دستیابی به اهدافش استفاده می کند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران چراغی است که خداوند متعال آن را برافروخته و هر کسی در مقابل این مشعل نورانی بایستد بی شک نابود خواهد شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا به برگزاری رزمایش محرم وتشکیل یگان واکنش سریع در کردستان اشاره کرد و گفت: این یگان و تیپ کردستان در رزمایش محرم سال گذشته توانستند اقتدار و توانمندی خود را به خوبی نشان دهند.