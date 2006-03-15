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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۴۰

شهروندان كرجي نگران افزايش قيمت ميوه شب عيد نباشند

شهروندان كرجي نگران افزايش قيمت ميوه شب عيد نباشند

رئيس سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرستان كرج از عرضه ميوه شب عيد بدون افزايش قيمت در ميادين ميوه و تره بار خبر داد.

زين العابدين در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: ميوه شب عيد شهروندان كرجي به ميزان كافي خريداري و در انبارها و سردخانه ها نگهداري شده است و از روز پنج شنبه 25 اسفند با نرخ مصوب سازمان حمايت از مصرف كنندگان در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شود.

وي افزود: سازمان حمايت از مصرف كنندگان ارقام مورد نياز مردم را بدون افزايش قيمت نرخ گذاري خواهد كرد.

اين مسئول همچنين از فعال شدن 10 بازار ميوه و تره بار تحت نظارت سازمان ميادين ميوه و تره بار در سطح شهر خبر داد.

زين العابدين از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمينه كم فروشي و گرانفروشي سازمان ميادين ميوه و تره بار را در جريان قرار دهند.

وي به فروشندگان نيز براي عرضه ميوه به نرخ مصوب هشدار داد و يادآور شد: با فروشندگاني كه ميوه هاي خود را بالاتر از نرخ مصوب به فروش برسانند به شدت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 303722

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