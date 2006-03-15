شهروندان كرجي نگران افزايش قيمت ميوه شب عيد نباشند

زين العابدين در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: ميوه شب عيد شهروندان كرجي به ميزان كافي خريداري و در انبارها و سردخانه ها نگهداري شده است و از روز پنج شنبه 25 اسفند با نرخ مصوب سازمان حمايت از مصرف كنندگان در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شود.

وي افزود: سازمان حمايت از مصرف كنندگان ارقام مورد نياز مردم را بدون افزايش قيمت نرخ گذاري خواهد كرد.

اين مسئول همچنين از فعال شدن 10 بازار ميوه و تره بار تحت نظارت سازمان ميادين ميوه و تره بار در سطح شهر خبر داد.

زين العابدين از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمينه كم فروشي و گرانفروشي سازمان ميادين ميوه و تره بار را در جريان قرار دهند.

وي به فروشندگان نيز براي عرضه ميوه به نرخ مصوب هشدار داد و يادآور شد: با فروشندگاني كه ميوه هاي خود را بالاتر از نرخ مصوب به فروش برسانند به شدت برخورد خواهد شد.