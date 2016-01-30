به گزارش خبرنگار مهر، «جُنگ کیف» ویژه برنامه ای نوجوانانه است که با موضوع نقش نوجوانان و جوانان در تحقق انقلاب اسلامی و وظایف امروز نوجوانان در بخش‌های مختلفی چون نمایش، گفتگوی ویژه با مهمان، مسابقه، داستان گویی مصور به همراه موزیک ویدیوهایی متنوع از شبکه دو پخش خواهد شد.

آرمان مهری، مریم احمدیان و امیرحسین غلامی مجریان این برنامه هستند که طی ۱۱ روز از ۱۲ بهمن ماه پخش می شود. این کار به کارگردانی مجید پرکار و شقایق سامانی و نگارش مژده شبان دارای آیتم های ویژه نمایشی است که با اجرای بازیگران سینما و تلویزیون به بینندگان ارائه خواهد شد.

«جُنگ کیف» در بخش مسابقه خود به رقابت دو گروه چهار نفره از پسران و دختران اختصاص دارد که طی ۸ برنامه ۴ نفر را به مرحله نیمه نهایی رسانده و سپس طی دو برنامه، رقابت کنندگانِ مرحله نهایی این مسابقه شناخته می شوند. در برنامه یازدهم نیز برنده نهایی معرفی خواهد شد.

«جُنگ کیف» به تهیه کنندگی مهران رسام کاری است از گروه کودک و نوجوان شبکه دو که از ۱۲ بهمن هر روز در ساعت ۱۸ مهمان مخاطبان خود خواهد شد.