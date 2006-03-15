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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۴

جانباز كرجي به قله كليمانجارو صعود كرد

جانباز كرجي به قله كليمانجارو صعود كرد

فرهاد رحيمي جانباز قطع عضو كرجي موفق شد با اقتدار قله كليمانجارو را فتح كند.

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج اين جانباز كه از ناحيه پا قطع عضو است ، موفق شد با اقتدار قله كليمانجارو را فتح كند .اين جانباز ورزشكار كرجي همراه تيم كوهنوردي جانبازان وفرزندان شاهد توسط بنياد شهيد و امور ايثار گران به كشور تانزانيا اعزام شده بود.

مراسم اختاميه مسابقات كاركنان دولت برگزار شد
مراسم اختتاميه مسابقات كاركنان دولت با حضور ورزشكاران ، مربيان و نمايندگان ورزش بانوان ادارات و نهادهاي شركت كننده در پنجمين دوره مسابقات ويژه كاركنان دولت در سالن استقلال برگزار شد.در اين مراسم از نفرات برتر تيم هاي مقام آور با اهدا جوايز به همراه لوح و مدال تقدير شد. در اين دوره از مسابقات 70 ورزشكار در رشته هاي پينگ پنگ،آمادگي جسماني و دوميداني با هم به رقابت پرداختند.

کد مطلب 303723

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