جانباز كرجي به قله كليمانجارو صعود كرد

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج اين جانباز كه از ناحيه پا قطع عضو است ، موفق شد با اقتدار قله كليمانجارو را فتح كند .اين جانباز ورزشكار كرجي همراه تيم كوهنوردي جانبازان وفرزندان شاهد توسط بنياد شهيد و امور ايثار گران به كشور تانزانيا اعزام شده بود.

مراسم اختاميه مسابقات كاركنان دولت برگزار شد

مراسم اختتاميه مسابقات كاركنان دولت با حضور ورزشكاران ، مربيان و نمايندگان ورزش بانوان ادارات و نهادهاي شركت كننده در پنجمين دوره مسابقات ويژه كاركنان دولت در سالن استقلال برگزار شد.در اين مراسم از نفرات برتر تيم هاي مقام آور با اهدا جوايز به همراه لوح و مدال تقدير شد. در اين دوره از مسابقات 70 ورزشكار در رشته هاي پينگ پنگ،آمادگي جسماني و دوميداني با هم به رقابت پرداختند.