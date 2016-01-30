شهرستان قرچک پنج شهید انقلاب دارد/ وجود ۴ گلزار شهدا در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان قرچک فعال شده است و برنامه هایی را برای گسترش فرهنگ شهید و شهادت در ایام الله دهه فجر پیش بینی کرده است.

رییس بنیاد شهید و امور شهرستان قرچک افزود: مردم شهرستان قرچک در دوران انقلاب اسلامی همواره در کنار نهضت امام راحل قرار داشته و در برهه های گوناگون به وظیفه خطیر خود عمل کرده است.

وی ادامه داد: مردم شهرستان قرچک در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پنج شهید تقدیم کرده اند که این نشان دهنده دلبستگی مردم این خطه به نهضت اسلامی است.

کادری اضافه کرد: هم اکنون چهار گلزار شهدا در شهرستان قرچک در طول سال به پایگاه های فرهنگی برای گسترش فرهنگ شهید و شهادت تبدیل شده است.

وی بیان داشت: گلزار شهدا ولی آباد، گلزار شهدای امامزاده بی بی زبیده، گلزار شهدای امامزاده عبداله داودآباد و گلزار شهدای گمنام شهرستان قرچک، گلزارهای موجود در شهرستان قرچک هستند.