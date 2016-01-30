۴۵۰ شغل جدید در شهرستان همدان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان همدان بابیان اینکه آنچه که امروز از به سرانجام رسیدن برجام شاهدیم نتیجه دستآورد دولت تدبیر و امید است، گفت: مقام معظم رهبری نیز پشتیبانی خود را در تمام مراحل مذاکرات انجام دادند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه ایران در مسائل منطقهای پیروز شده است، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید زمانی بر سکان اداره کشور تکیه زد که ازلحاظ اقتصادی در وضعیت نامطلوب بودیم و وضعیت نابسامان بر مملکت حاکم بود.
تعالی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با هوشمندی و باانضباط اقتصادی به رغم کاهش اعتبارات در بسیاری از عرصهها درخشید و تورم ۴۵ درصدی آن زمان را به ۱۳و نیم درصد رساند و رقم رکود را که منفی شش و نیم بود به بالای صفر رساند.
فرماندار همدان با تأکید بر اینکه رفع تحریم اثرات خود را بر مسائل اقتصادی خواهد گذاشت، اظهار داشت :با برداشته شدن تحریمها شاهد گشایش اعتبارات خواهیم بود.
علی تعالی به سفر ریاست جمهوری به استان همدان اشاره کرد و افزود: ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار در این سفر به استان همدان اختصاص یافت که سهم شهرستان همدان ۵۹۸ میلیارد تومان بود.
وی در این مورد ادامه داد: ۹۰ میلیارد تومان به کنارگذر غربی، ۵۰ میلیارد تومان به نوسازی بیمارستان اکباتان، ۲۷۰ میلیارد تومان برای احداث راهآهن تهران-همدان-سنندج و سه میلیارد تومان برای آزادراه همدان-ساوه و ۱۸ میلیارد تومان نیز برای شبکه آب و فاضلاب روستایی تخصیص یافت.
وی تسهیلات اشتغالزایی را ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: در حوزه اشتغال نیز در استان همدان و شهرستان همدان اقدامات خوبی انجامشده است.
فرماندار همدان از احیاء واحدهای تولیدی راکد در شهرستان همدان خبر داد و اظهار کرد: ۳۷ جلسه در شهرستان همدان برای بررسی مشکلات واحدهای تعطیل انجام شد.
تعالی اضافه کرد: نتیجه پیگیریها ایجاد ۴۵۰ شغل در شهرستان همدان بوده که بیمه اجباری شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حوزه سیاسی و اجتماعی را حوزه پیچیدهای عنوان کرد و گفت: چنانچه در یک استان و شهرستان آرامش وجود نداشته باشد بهطورقطع مدیران اقتصادی نمی توانند حرکت اقتصادی انجام دهند.
فرماندار همدان با تأکید بر اینکه سیاست فرمانداری همدان حفظ آرامش است، عنوان داشت: هر حرکت سیاسی و یا تجمعی و یا فرآیند اقتصادی که در شهرستان انجام میشود درنتیجه وجود آرامش و امنیت است.
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