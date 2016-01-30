افزایش وام عتبات دانشجویان به هفت میلیون ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار یزدان مهر در حاشیه بازدید از دانشگاه كاشان گفت: در سال های گذشته به هر دانشجو مبلغ سه میلیون ریال وام عتبات پرداخت می شد كه این مبلغ برای سال ۹۵ به هفت میلیون ریال افزایش یافته است.

وی از افزایش پرداخت وام به دانشجویان دكترا و دانشجویان پژوهش محور خبر داد و افزود: براساس تاكید وزیر علوم به دانشجویان دكترایی كه سال گذشته آزمون جامع را گذرانده بودند مبلغ پنج میلیون ریال و به دانشجویان پژوهش محور مبلغ شش میلیون ریال وام پرداخت می شد که با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال آینده به هر دانشجوی دكترا مبلغ شش میلیون ریال و به دانشجویان پژوهش محور مبلغ هفت میلیون ریال وام ماهانه پرداخت می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تقویت منابع مالی صندوق با جذب اعتبارات عمومی، افزایش درآمد اختصاصی صندوق با فعالیت های اقتصادی متناسب با ماموریت‌های آموزش عالی و بهره گیری از ظرفیت نهادها و بنیادهای خیریه و خیرین آموزش عالی را از دیگر برنامه های مهم این صندوق بیان كرد.

یزدان مهر خاطر نشان كرد: پرداخت وام های صندوق كارآفرینی امید نیز در راستای اشتغال و كارآفرینی بزودی عملیاتی می‌شود.