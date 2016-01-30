افزایش ۵۵ درصدی ذخیره آب در پشت سد اکباتان همدان

حمید عزیزی متواضع در گفتگو با مهر با بیان اینکه دستاندرکاران صنعت آب و فاضلاب استان همدان سال آینده کار بسیار طاقتفرسایی پیش رو خواهند داشت، گفت: هر چند از ابتدای فصل زراعی جدید، متوسط بارش در استان ۳۶ درصد نسبت به بلندمدت و ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما افت شدیدی در سفرههای آب زیرزمینی را شاهد هستیم.
وی با اشاره به ذخیره ۳.۳ میلیون مترمکعبی آب در پشت سد اکباتان که معادل ۸ درصد حجم ذخیره کل این سد است، گفت: افت شدید سفره های آب زیرزمینی استان همدان مشهود است.
رئیس اداره بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان یادآور شد: پیامدهای ناشی از خشکسالیهای پی در پی در چند سال اخیر و معضلات موجود در استحصال و استعمال آب در بخشهای مختلف همچنان کام دست اندرکاران را شیرین نمیکند.
وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر حساسیتهایی برای آب کشور به وجود آمده است، گفت: دولت با همت و تلاش مضاعف و نیز تدوین برنامههای کارآمد به دنبال مهار این بحران بوده و با تخصیص منابع مالی بیشتر به دنبال اجرای برنامههای مطلوبتری در این راستا است.
رئیس اداره بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بر لزوم صرفهجویی شهروندان تأکید کرد و گفت: باید با مصرف صحیح و مدیریت منابع موجود در رسیدن به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت گامهای موثری برداشت.
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