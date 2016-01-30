استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران صلح طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان در سنندج امنیت ملی را مهمترین دغدغه و وظیفه هر حاکمیتی درتمامی نقاط دنیا در دوره از تاریخ ذکر کرد و گفت: امنیت ملی به معنای حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت و منافعی ملت و نظام در سراسر جهان است.

وی عنوان کرد: تفاوت امنیت ملی و داخلی در این است که در امنیت ملی، کشورهاعمق استراتژیکی برای حفظ منافع خود در دنیا تعریف می‌کنند.

وی اظهارداشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منبا و اصول آن برگرفته از تعالیم الهی و اسلامی و قرآن است وهمواره کشوری صلح طلب و صلح جو بوده است.

استاندار کردستان به جمله معروف کسینجر وزیر اسبق امورخارجه آمریکا اشاره کرد و اظهارداشت: کسینجر گفته بود که نه دوست دائمی و نه دشمن دائمی داریم بلکه منافع دائمی داریم، بنابراین کشور و حاکمیتی که منافع دائمی داشته باشد فی نفسه مسئله بدی نیست.

زاهدی ادامه داد: اما اگر برای حفظ و بدست آوردن منافع دائمی حکومت و کشوری اقدام به ازبین بردن منافع دیگر کشورها و سلطه برآنها کند، با اخلاق وانسانیت و ادیان الهی سازگاری ندارد.

وی با اشاره به اینکه زیاده‌خواهی وجهان خواهی امروز شرایط اصلی دنیا را رقم زده است، بیان کرد: کسانی که بدون مبنای دینی و اخلاقی به قدرت می رسند همواره سلطه‌گری را دنبال می کنند.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران استراتژی خود را صلح طلبی قرارداده است، عنوان کرد: کشورما باید توان رزمی و دفاعی خود را در بالاترین سطح حفظ کندو هیچ گاه نباید نسبت به دشمنانمان آسوده خاطرباشیم.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه وجود نیروهای مسلح مقتدر مبنای سرافرازی و سربلندی و حفظ امنیت ملی یک کشوردردنیا هستند، اظهارداشت: نظام سلطه استراتژی بلند مدتی را برای سلطه برکشورهای خاورمیانه دارد دنبال می کند و دراین راستا اقدام به فرقه سازی و تشکیل گروهک های تکفیری کرده است.

زاهدی عنوان کرد: استکبارجهانی شرایطی را در منطقه دارد ترسیم می کند و کشورما باید همواره آمادگی رزمی و دفاعی خود را حفظ و تقویت کند تا دشمنان هیچ گاه توان مقابله با ما را پیدا نکنند.

وی بیان کرد: با اقتدار و تکیه برداشته هایمان و وجود رهبری شجاع و آگاه و نیروی مسلح آماده توانستیم در مذاکرات هسته ای به موفقیت بزرگی دست پیدا کنیم.