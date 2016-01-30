رفع موانع احداث بزرگترین مجتمع تجاری وخدماتی غرب کشور در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر حسینی اراکی پیش از ظهر امروز شنبه در نشستی خبری با اشاره به فرا رسیدن دهه مبارک فجر، اظهار داشت: این ایام یادآور جانفشانی ها و رشادت های مردم ایران با رهبری شجاعانه امام خمینی (ره) و پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به تلاش های دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب طی سال های پس از پیروزی آن، افزود: دشمنی دشمنان هیچگاه به پایان نرسیده و آنها برای ضربه زدن به انقلاب لحظه ای درنگ نخواهند کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در ادامه به بیان برنامه های این اداره به مناسبت دهه مبارک فجر پرداخت و گفت: تلاش شده برنامه های این دهه در راستای بصیرت افزایی و حفظ ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار و اجرا شود.

حسینی اراکی از آذین بندی و فضاسازی بقاع متبرکه سطح استان به مناسبت ایام مذکور خبر داد و افزود: همچنین برگزاری جشن های انقلاب در این اماکن و ادارات اوقاف سطح استان و نیز غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای استان در دستور کار قرار دارد.

وی از برگزاری محافل انس با قرآن طی ایام دهه مبارک فجر در بقاع متبرکه شاخص سطح استان خبر داد و اظهار داشت: همایش «یاوران وقف» و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان قرآنی از دیگر برنامه هایی است که به همین مناسبت در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همچنین از برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و یادواره شعر انقلاب در کرمانشاه خبر داد و یادآور شد: در این ایام ۲ مسجد نیز در روستاهای شهرستان سنقر و منطقه میان راهان افتتاح خواهد شد.

حسینی اراکی از احداث و تکمیل ۱۹۸ مسجد توسط اداره اوقاف خبر داد و گفت: اعتبارات اداره اوقاف استان در سال گذشته ۱۶ میلیارد تومان بوده که با استفاده از این اعتبار به ۴۶۰ مسجد مساعدت صورت گرفته است.

وی به وقفیات صورت گرفته در استان نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۳ وقف جدید در استان به ثبت رسیده که نشان از اجرای امینانه نیات واقفین دارد.

حسینی اراکی همچنین به وضعیت بزرگترین مجتمع وقفی غرب کشور نیز اشاره و خاطر نشان کرد: با تلاش های صورت گرفته و رفع موانع پیش رو این مجتمع در مرحله صدور پروانه قرار دارد.

وی گفت: در صورت صدور پروانه و براساس قرارداد، این مجتمع طی ۴۰ ماه و با اشتغالزایی ۴ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بهره برداری خواهد رسید.