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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۰

رئیس هیئت کبدی ملایر:

کبدی کاران ملایری به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کبدی کاران ملایری به اردوی تیم ملی دعوت شدند

همدان- رئیس هیئت کبدی ملایر گفت: دو نفر از کبدی کاران ملایری با تصمیم مربیان تیم ملی بانوان کبدی ایران به اردوی تیم ملی کبدی کشورمان دعوت شدند.

رضا پیر حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت کبدی کاران ملایری به اردوی تیم ملی اظهار داشت: دو نفر از بانوان کبدی کار ملایری به اردوی تیم ملی کبدی ایران دعوت شدند.

وی افزود: رابعه غفاری و زهرا توفیق دو کبدی کار ملایری برای حضور در اردوی دوم تیم ملی کبدی جوانان و شرکت در مسابقات آسیایی انتخاب‌شده‌اند.

رئیس هیئت کبدی ملایر بابیان اینکه کبدی ملایر در بخش بانوان از ظرفیت بالاتری برخوردار است، گفت: حضور بانوان کبدی کار ملایری در تیم‌های کشوری و اعزام به مسابقات گویای این واقعیت است و شش بانوی کبدی کار ملایری نیز در تیم ملی کشورمان حضور دارند.

پیر حیاتی عنوان کرد: بانوان ملایر پرچم‌دار کبدی در استان همدان هستند و تیم بانوان کبدی ملایر قوی‌ترین تیم در استان همدان است و بیشترین پیشینه و مقام‌ها را دارد.

وی با اشاره به وجود مربیان توانمند کبدی در ملایر بیان کرد: شهرزاد فارسی مربی درجه‌دو کبدی ملایر در بخش بزرگ‌سالان و راحله و مرضیه غفاری مربیان درجه سه کبدی در بخش جوانان و نوجوانان در ملایر فعالیت می‌کنند.

رئیس هیئت کبدی ملایر عنوان کرد: حضور همین مربیان توانمند باعث رشد و جهش روزافزون این ورزش در ملایر شده است.

پیر حیاتی با اشاره به ظرفیت داوران کبدی ملایر گفت: در بخش داوری نیز عملکرد مناسبی داریم و هشت داور رسمی در ملایر فعالیت دارند که دراین‌بین نیز داورانی به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

کد مطلب 3037273

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