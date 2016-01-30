کبدی کاران ملایری به اردوی تیم ملی دعوت شدند

رضا پیر حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت کبدی کاران ملایری به اردوی تیم ملی اظهار داشت: دو نفر از بانوان کبدی کار ملایری به اردوی تیم ملی کبدی ایران دعوت شدند.

وی افزود: رابعه غفاری و زهرا توفیق دو کبدی کار ملایری برای حضور در اردوی دوم تیم ملی کبدی جوانان و شرکت در مسابقات آسیایی انتخاب‌شده‌اند.

رئیس هیئت کبدی ملایر بابیان اینکه کبدی ملایر در بخش بانوان از ظرفیت بالاتری برخوردار است، گفت: حضور بانوان کبدی کار ملایری در تیم‌های کشوری و اعزام به مسابقات گویای این واقعیت است و شش بانوی کبدی کار ملایری نیز در تیم ملی کشورمان حضور دارند.

پیر حیاتی عنوان کرد: بانوان ملایر پرچم‌دار کبدی در استان همدان هستند و تیم بانوان کبدی ملایر قوی‌ترین تیم در استان همدان است و بیشترین پیشینه و مقام‌ها را دارد.

وی با اشاره به وجود مربیان توانمند کبدی در ملایر بیان کرد: شهرزاد فارسی مربی درجه‌دو کبدی ملایر در بخش بزرگ‌سالان و راحله و مرضیه غفاری مربیان درجه سه کبدی در بخش جوانان و نوجوانان در ملایر فعالیت می‌کنند.

رئیس هیئت کبدی ملایر عنوان کرد: حضور همین مربیان توانمند باعث رشد و جهش روزافزون این ورزش در ملایر شده است.

پیر حیاتی با اشاره به ظرفیت داوران کبدی ملایر گفت: در بخش داوری نیز عملکرد مناسبی داریم و هشت داور رسمی در ملایر فعالیت دارند که دراین‌بین نیز داورانی به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.