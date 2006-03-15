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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۱۹

وزراي انرژي اتحاديه اروپا بر همكاري هر چه بيشتر با روسيه تاكيد كردند

وزراي انرژي و اقتصاد اتحاديه اروپا در نشست خود با عنوان "كسب اطمينان از تامين منابع انرژي" بر لزوم همكاري بيشتر با روسيه تاكيد كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه روسيه، وزراي انرژي و اقتصاد 25 كشورعضو اتحاديه اروپا در نشست روز گذشته خود در بروكسل خاطر نشان كردند: آنچه كه ايده آل جامعه اروپا است تامين منابع مختلف انرژي براي استفاده هاي گوناگون است .

تمام اعضاي اتحاديه اروپا با اقرار به اينكه روسيه از منابع مختلف انرژي با قيمت مناسب برخوردار است،اعلام كردند: به زودي گفتگوهايي با مقامات روسيه انجام شده و درباره افزايش سطح همكاري هاي لازم به منظور تامين منابع انرژي اروپا قراردادهايي با اين كشور منعقد خواهد شد.

اين در حالي است كه "آنجلا مركل" صدراعظم آلمان در ديدار شب گذشته خود با "ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه بخشي از گفتگوي خود را به بحث انرژي در اروپا اختصاص داد .

رئيس جمهوري روسيه در اين زمينه اظهارداشت : اروپا برخورداري از تمام منابع انرژي را با اهميت خوانده و ضروري مي داند.

اين در حالي است كه برخي از دولتهاي اروپايي دستيابي تعدادي از كشورها از جمله ايران را به انرژي هسته اي براي مصارف صلح آميزغير قابل قبول مي دانند.

 

کد مطلب 303728

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