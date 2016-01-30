به گزارش خبرنگار مهر شینا انصاری با بیان این که مدیریت صحیح و موثر در گرو پایش کمی و کیفی است، گفت: آنالیز داده‌های پایشی باید مبنای اطلاع‌رسانی به عموم جامعه و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی قرار گیرد.

وی که در نشست هم‌اندیشی مرکز پایش فراگیر با آزمایشگاه‌های معتمد سخن می‌گفت، تاکید کرد: کنترل، مدیریت و پایش‌های زیست محیطی از راهبردهای کلان محیط زیست محسوب می‌شوند. اگر قرار باشد تصمیم‌گیری به جا و به هنگام داشته باشیم باید پایش‌های دقیق و معتبر داشته باشیم.

وی با اشاره به این که ابلاغیه ۱۵ بندی اخیر مقام معظم رهبری در بند ۵ به پایش مستمر و کنترل عوامل آلاینده محیط زیست می‌پردازد گفت: علاوه بر قوانین محیط زیستی، در قانون برنامه چهارم توسعه نیز موضوع پایش آلودگی‌ها تصریح شده است، همین موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده و در سند پشتیبان برنامه ششم توسعه هم بحث خوداظهاری در آلودگی‌ها مد نظر قرار گرفته است.

به گفته وی موضوع پایش طی سالهای گذشته با مشکلاتی مواجه بوده که علیرغم رشد روزافزون تعداد آزماشگاه‌های معتمد در کشور، ارتقایی در مساله پایش رخ نداده است.

انصاری توضیح داد: در سال‌های گذشته تمرکز صرف بر افزایش و رشد کمی آزمایشگاه های معتمد بوده و به کیفیت توجه نشده است. توجه کافی و وافی به جایگاه نظارتی و حاکمیتی سازمان محیط زیست نشده و این مشکلاتی ایجاد کرده و اکنون همکاران ما در اداره کل استان‌ها از نزدیک با این مشکلات رو به رو هستند.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست اعلام کرد: در دوره جدید مدیریتی سازمان محیط زیست، از زمستان ۱۳۹۲ بحث بازنگری در آیین نامه و شیوه نامه آزمایشگاه‌های معتمد در دستور کار قرار گرفت و جلساتی با همه ذینفعان برگزار شد. نظرات اداره کل محیط زیست در استان‌ها نیز اخذ شد و سعی کردیم از تجربیات نهادهای دیگری مثل وزارت بهداشت هم که تجربه مشابه دارند استفاده شود.

وی ابراز امیدواری کرد این آیین‌نامه که پس از تصویب در شورای معاونین سازمان ابلاغ شده است بتواند تا حدی مشکلات در جایگاه نظارتی سازمان محیط زیست و عوامل تاثیرگذار بر خوداظهاری‌ها را کمرنگ کند.

انصاری گفت: البته مواردی هم بوده که باید رفع می‌شد اما زیرساخت های آن مهیا نبوده است مثل حذف رابطه پولی بین صنعت و آزمایشگاه‌های معتمد که شاید در کوتاه‌مدت نتوانیم به آن برسیم اما در برنامه هست که بتوانیم این موضوع را هم در دستور کار قرار بدهیم.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست با بیان این که سعی شده در آیین‌نامه جدید خوداظهاری همه مباحث را در نظر بگیریم گفت: در این مدت اقداماتی هم انجام شده است. تعرفه خدمات آزمایشگاهی بعد از بیشتر از ۱۰ سال به روز رسانی شد. رشد پایش‌های نظارتی به موازات رشد پایش‌های خوداظهاری انجام شد و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه کالیبراسیون و … توانمندی خود آزمایشگاه‌ها هم افزایش یافت.