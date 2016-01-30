۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۱

نوروزیان به ریو رسید؛

چهارمین سهمیه تیراندازی ایران در المپیک به دست آمد

چهارمین سهمیه المپیک رشته تیراندازی در چهارمین روز رقابتهای قهرمانی آسیا هند به دست آمد. پوریا نوروزیان موفق شد در رشته تفنگ بادی مردان ضمن کسب مقام سوم، جواز حضور در المپیک را بدست بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فینال رشته تفنگ بادی مردان در حالی  برگزار شد که یک نماینده از ایران موفق شده بود خود را به این مرحله برساند و شانس بالای خود برای کسب سهمیه را امتحان کند. پوریا نوروزیان تنها تیرانداز ایرانی راه یافته به این مرحله،  با اختلاف بسیار کمی در مقابل مدعیان خود به مقام سوم رسید و مدال برنز این رشته را به خود اختصاص داد و در نهایت سهمیه المپیک را کسب کرد.

در حالی که بسیاری به اشتباه کسب سهمیه نوروزیان را منتفی می دانستند وی  با توجه به دریافت سهمیه توسط کشور دوم، قراقستان، صاحب المپیک شد.

مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا –هند از ۵ الی ۱۴ بهمن ماه با حضور ۵۳۱ ورزشکار از ۳۰  کشور آسیا در شهر دهلی هندوستان در حال  برگزار ی است.

