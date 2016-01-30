به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت خط دو مترو اصفهان اظهار داشت: هفته گذشته جلساتی را با مسئولان میراث فرهنگی در خصوص تعیین مسیر این خط از متروی اصفهان برگزار کردیم که در نهایت منتج به برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، مسئولان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهرداری اصفهان شد.

وی اضافه کرد: تصمیم نهایی در مورد خط دو مترو اصفهان پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور گرفته خواهد شد.

شهردار اصفهان در خصوص تعیین سرمایه‌گذاران خط دو مترو اصفهان نیز ابراز داشت: تمام برنامه‌ریزی‌ها و رایزنی‌های لازم در خصوص سرمایه‌گذاری مترو انجام شده است و در این زمینه مشکلی نداریم.

حادثه ایستگاه انقلاب مترو نشت آب بود

وی در مورد حادثه شب گذشته مترو اصفهان نیز افزود: این حادثه بر اثر نشت آب اتفاق افتاده است که با حضور به موقع نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی خسارات زیادی به شهروندان وارد نشده است.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه چنین اتفاقاتی در پروژه‌های عمرانی امری عادی تلقی می‌شود، ابراز داشت: میزان خسارات و گزارش چگونگی این اتفاق در دست بررسی است.

وی در مورد فعالیت‌های سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان نیز گفت: باید توجه داشت که این سازمان اقدامات خوبی را در دست اجرا دارد که در انتهای سال و اوایل سال آینده، شهروندان نتیجه این اقدامات را مشاهده خواهند کرد.

شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در حال بررسی مبلمان شهری شهرهای مختلف است، اظهار داشت: رویکرد این سازمان به صورت متمرکز فعالیت دارد و به یقین سال آینده چهره شهر اصفهان را تغییر خواهند داد.

نرم‌افزار شفاف‌سازی مالی به تمام مناطق ارائه شده است

وی پیرامون شفاف‌سازی مالی در شهرداری‌‌های مناطق شهرداری ابراز داشت: نرم افزار شفاف‌سازی محاسبات مالی در شهرداری اصفهان آماده شده و به تمام مناطق شهرداری نیز ابلاغ شده است اما در این راستا مدیران باید با جدیت بشیتری بر روی استفاده از این نرم افزار نظارت داشته باشند.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه در شهرداری‌های مناطق نباید عوارض بالاتر از آنچه مصوب شده است، دریافت شود، گفت: در تمام مناطق شهرداری نیز باید این طرح به صورت یک پارچه اجرایی شود.

وی در مورد ایرادات وارد شده به بحث برون سپاری فعالیت‌های شهرداری اصفهان نیز افزود: باید توجه داشت که برون سپاری فعالیت‌های شهرداری نیاز به حمایت‌های جدی شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان دارد.

شهردار اصفهان اضافه کرد: مادامی که برون سپاری به صورت جدی مورد حمایت اعضای شورای شهر و شهرداری اصفهان قرار نگیرد نمی‌تواند روی ریل واقعی خود قرار گیرد.