پراید و پژو ۴۰۵ بیشترین خودروهای تصادفی در ورامین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز رشیدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش مأموران راهنمایی و رانندگی برای برقراری نظم و انضباط ترافیکی در شهرستان ورامین اظهار داشت: مأموران راهنمایی و رانندگی شهرستان ورامین با جدیت برای برقراری نظم و انضباط ترافیکی تلاش می کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ورامین افزود: علیرغم خارج شدن شهرستان ورامین از بن بست اما آمار تلفات خودرویی در شهرستان افزایش پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: پلیس از هیچ اقدامی برای کاهش آمار تصادفات کوتاهی نمی کند و در این راستا اقدامات خوبی انجام گرفته است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که ۹۰ درصد از تصادفات عابرین پیاده با وسایل نقلیه است، گفت: بیشترین آمار تصادفات در شهرستان ورامین را عابرین پیاده تشکیل می دهند و بر اساس آمارهایی که از سوی پلیس به دست آمده، بیشتر تصادفات نیز در ساعات پایانی شب رخ می دهد.

سرهنگ رشیدیان یادآور شد: پراید و پژو ۴۰۵ بیشترین درصد خودروهای تصادفی در ورامین را تشکیل می دهند.

وی تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات و توجه به دستورات و راهنمایی پلیس، می تواند نقش بسیار موثری را در کاهش تصادفات ایفا کند که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.