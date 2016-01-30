بازسازی ۵۷ هزار مترمربع فضای بیمارستانی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله موسوی بهار ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان همدان با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت در راستای ارتقا سلامت انجام شد، اظهار داشت: قبل از اجرای طرح همواره با کمبود دارو روبرو بودیم به‌طوری‌که روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم کمبود دارو در استان گزارش می‌شد.

وی در این خصوص ادامه داد: خوشبختانه با اجرای طرح تحول نظام سلامت ماه‌هاست که هیچ کمبود دارویی نداریم و در حال حاضر دو هزار و ۸۰۰ مرکز سلامت در مناطق حاشیه‌ای کشور در حال افتتاح بوده که یک مرکز نیز در شهرستان بهار افتتاح می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر و با اجرای طرح تحول سلامت ۹۶۰ قلم دارو در اختیار بیمارستان‌ها است، گفت: این در حالی است که قبل از این تنها ۳۲۰ قلم دارو در اختیار بیمارستان‌ها بود.

موسوی بهار در ادامه سخنانش بیان داشت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت از ۲۲۰ هزار مترمربع فضای بیمارستانی استان همدان ۵۷ هزار مترمربع بازسازی‌شده که ۲۵ درصد فضای بیمارستانی استان همدان را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه از نتایج این طرح راه‌اندازی چهار کلینیک ویژه در استان همدان است، گفت: دو کلینیک ویژه نیز در دهه فجر امسال کلنگ زنی می‌شود.

موسوی بهار عنوان داشت: خرید ۱۸ دستگاه آمبولانس که در ماه آینده به ۴۲ دستگاه می‌رسد از توفیقات اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان همدان بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به خرید دستگاه‌های سونوگرافی و دیالیز برای بیمارستان‌ها افزود: نبود دستگاه (ام. آر. آی) در بخش دولتی یکی از مشکلات بود که با اجرای طرح تحول نظام سلامت دو دستگاه (ام. آر. آی) در بیمارستان بعثت همدان و امام حسین ملایر نصب شد که هرکدام نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشت.

موسوی بهار همچنین از نصب دستگاه سی تی اسکن خبر داد و گفت: افتتاح بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی قلب فرشچیان، اضافه شدن ۴۷ تخت به تخت‌های بیمارستان‌های استان، راه‌اندازی کلینیک ویژه در شهرستان‌ها، راه‌اندازی سه مرکز غربالگری در کبودرآهنگ، همدان و ملایر و راه‌اندازی امداد هوایی از جمله نتایج اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه ۳۶۶ هزار نفر در استان همدان از یارانه سلامت برخوردار شدند، افزود: ۲۲ هزار و ۵۹۸ زایمان طبیعی رایگان در استان همدان انجام‌شده است.

موسوی بهار اظهار داشت: از ابتدای طرح تحول نظام سلامت در استان همدان تاکنون ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در استان همدان پرداخت‌شده است.

وی بابیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت واردات دارو به کشور کاهش و صادرات دارو افزایش‌یافته است، بیان کرد: هر یک درصد کاهش پرداختی از جیب مردم برای هزینه‌های درمان و سلامت برای دولت ۷۹۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان داشت: کاهش پرداختی از جیب مردم، ارائه خدمات کامل در بیمارستان‌ها، آسایش مردم و بیماران و همراه، مناسب‌سازی فضای اقامت بیمار، بهبود تجهیزات و حفظ حرمت بیمار از نتایج اجرای طرح تحول نظام سلامت است.