۳۶ طرح به مناسبت دهه فجر توسط بنیاد مسکن فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله زمانی ظهر شنبه در نشست فعالیت های اخیر بنیاد مسکن فارس،گفت: ۲۳۷۶ روستای واجد شرایط در استان فارس تا پایان امسال دارای طرح هادی می شوند و تاکنون حدود ۹۵۰ روستا دارای این طرح شدند.

وی ادامه داد: ۳۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

زمانی تصریح کرد: در بخش مسکن روستایی نیز در این ایام ۸۲۱۸ واحد افتتاح می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن فارس با اشاره به وضعیت سندهای روستایی نیز گفت: تاکنون ۲۵۰ هزار جلد املاک روستایی واگذار شده که سهمیه امسال استان فارس ۱۵ هزار جلد بوده و بنیاد مسکن فارس موفق شده ۱۶ هزار و ۵۰۰ سند صادر کند.

زمانی افزود: در حوزه مسکن روستایی در قالب طرح ویژه بازسازی و بهسازی مسکن روستایی از ۳۸۰ هزار واحد در سال های گذسته حدود ۲۱۲ هزار واحد مقاوم سازی شده و سهمیه امسال برای مقاوم سازی ۱۵ هزار و ۴۰۰ واحد بوده است.

وی در ادامه از اعطای تسهیلات به خانواده هایی که دارای ۲ فرزند معلول هستند را به عنوان یکی از کارهای خوب این نهاد نام برد و ادامه داد: بنیاد برای خانوار های روستایی دارای ۲ معلول مبلغ ۱۸ میلیون تومان وام بلاعوض به اضافه ۱۵ میلیون تومان وام مسکن در نظر گرفته که برای خانوارهای واجد شرایط شهری ۳۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.