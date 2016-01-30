سیاستهای تشویقی حضور در نمایشگاههای خارجی برای صنایع الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به منظور تشویق و ترغیب صادرات صنایع الکترونیک، مقرر کرده است که به مشتریان طرف قرارداد صندوق که دارای تسهیلات جاری هستند، چنانچه تا زمان تسویه قرارداد در نمایشگاه‌های معتبر خارجی شرکت کنند به ازای هر بار شرکت به اندازه یک درصد و حداکثر تا سقف ۳ درصد در کارمزد تسهیلات اعطایی تخفیف داده شود.

پیش از این نیز صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) برای کمک و تشویق صادرات به شرکتهایی که از صحا تسهیلات گرفته و موفق به صادرات بخشی از محصولات خود شده اند، تخفیف تا ۶ درصد در سود تسهیلات اعطا ‌کرده است.

همچنین صحا به صورت جداگانه برای پوشش هزینه‌های شرکت‌های حوزه صنایع الکترونیک برای اخذ تاییدیه‌های فنی بین المللی و پوشش دادن هزینه‌های مربوط به شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی، تسهیلات ارزان قیمت اعطا می‌کند.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ ترجیحی ٦ تا ١٨ درصد و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های معتبر، به حمایت از صنایع الکترونیک شامل صنایع ارتباطی، رایانه‌ای، اتوماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیک، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت‌افزار می‌پردازد.