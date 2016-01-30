گزینه نظامی آمریکا علیه ایران تهدیدی توخالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی صبح شنبه در شورای اجرایی حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان اظهار کرد: آمریکا در سال ۲۰۰۱ استراتژی طراحی کرد که بتواند رهبر دنیا شود و تمام ابر قدرت ها زیر سلطه او باشند.

وی افزود: براساس این طرح، آنها بر این اعتقاد بودند که باید اول از خاورمیانه شروع کنند و ابتدا خاورمیانه را زیر سلطه بیاورند و نقطه آغازاین طرح ایران بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان تصریح کرد: غلبه بر ایران و گزینه نظامی آمریکا تهدید توخالی و با هدف تسلیم ملتی برخوردار از نظامی قدرتمند در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بود.

وی بیان کرد: آنها به هیچ عنوان نمی توانستند با ایران وارد جنگ نظامی شوند و تنها می توانستند از طریق نفوذ، جنگ نرم و ایجاد اختلاف نظیراختلاف بین شیعه و سنی به اهداف خود نزدیک شوند.

زاهدی ادامه داد: کیسینجر بر این عقیده بود تا جریان شیعه تندرو را ایجاد و دور تا دور کشور ما را خالی کنند و ما به کشوری منزوی تبدیل شویم.

وی گفت: جریان نفوذ از اول انقلاب بوده است، آمریکا بارها گفته است که انقلاب و ولایت فقیه را قبول ندارد و تمام تلاش خود را برای ضربه به نظام ایران خواهد کرد.