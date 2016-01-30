۲۰۰۰عنوان برنامه توسط نیروهای مسلح در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه مبارک فجر ظهر شنبه در محل لشگر ۱۶ زرهی قزوین تشکیل جلسه داد.

در این نشست خبری معاونان هماهنگ کننده لشگر ۱۶ زرهی، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با تشریح برنامه های دهه فجر از عموم مردم درخواست کردند در این برنامه ها شرکت کنند.

امیر محمد رضایی جانشین قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین در این نشست گفت: تقدیم ۲۷۵۸ شهید والامقام، ۸۲۲۵ جانباز، ۱۹۳۴ آزاده سرافراز و ۱۹۷ جاویدالاثر،گواهی برولایت مداری ارتش جمهوری اسلامی ایران است و امروز نیز مفتخریم تحت فرماندهی مقام رهبری در خدمت نظام اسلامی هستیم.

وی اضافه کرد: در در دران دفاع مقدس و در ایام ۱۷ تا ۲۲ بهمن ارتش مکتبی با شرکت در چهار عملیات مهم و سرنوشت ساز برگ زرینی در تاریخ انقلاب رقم زد و امروز نیز با آمادگی کامل در خدمت ارزشها و اهداف نظام اسلامی است.

۲۵۰ عنوان برنامه در ایام دهه فجر در لشگر ۱۶ زرهی

امیر رضایی بیان کرد: برنامه های ویژه دهه فجر برای ۱۵ هزار نفر از پرسنل و خانواده ها پیش بینی شده که امیدواریم مورد استقبال همگان قرار گیرد.

وی گفت: غبارروبی مزارشهدا، رژه موتوری، دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با استاندار و امام جمعه،شرکت نیروها درنماز جمعه،برگزاری محفل انس با قرآن، مسابقات ورزشی، فرهنگی و قرآنی، نورافشانی و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از برنامه های ارتش در دهه مبارک فجر است.

۱۵۰۰ عنوان برنامه دهه فجر توسط سپاه و بسیج

در ادامه ابوالفضل طاهرخانی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران استان هم با تشریح برنامه های این نیرو در سالگرد پیروزی انقلاب اظهار داشت: دعوت از ۱۵ شخصیت مهم کشوری، دیدار با خانواده شهدا، اعزام پزشکان بسیجی برای ویزیت رایگان به مناطق محروم و روستاها، اعزام نیروهای بسیجی برای بازدید از موزه عبرت، از برنامه های پیش بینی شده است.

طاهرخانی تصریح کرد: با شعار تداوم اقتدار و عزت ایران اسلامی و ولایت مداری تلاش می کنیم با همدلی و همزبانی در کنار سایر نیروهای مسلح برنامه های پیش بینی شده بخوبی برگزار شود و بتوانیم دستاوردهای انقلاب را برای نسل جوان تبیین کنیم.

وی گفت: اقتدار نیروی دریای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مسائل فرامنطقه ای برگرفته از فرهنگ عاشوراست و دهه فجر بهترین فرصت برای بیان عزت و عظمت ایران اسلامی و نیروهای مسلح به مردم است.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان در خصوص برنامه های دهه فجر هم اظهارداشت: در این ایام بش از ۱۵۰۰ برنامه مختلف در سطح پایگاهها و حوزه های مقاومت برگزار می شود.

وی اضافه کرد: یادواره شهدا، همایش مدافعان حرم، برگزاری نشست بصیرتی، دعوت از شخصیت های کشوری، دیدار با خانواده شهدا، اعزام حلقه های صالحین از برنامه های سپاه استان در دهه فجر است.

جشن های دهه فجر در کلانتریهای استان

در ادامه این نشست سرهنگ رضا فاضل نیا معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان اظهارداشت: در ایام دهه فجر جشنهای این دهه در کلانتری ها، جشن انقلاب برای کارکنان پایور، خانواده ها، سربازان، تجلیل از فعالان عرصه نظم و امنیت برگزار می شود.

فاضل نیا بیان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی، دو و میدانی، ویژه ناجا، دیدار با خانواده شهدای نیروی انتظامی و تجلیل از آنها، تقدیر از حافظان امنیت، مقاله نویسی، عکاسی با موضوع دهه فجر و انقلاب، اجرای طرح ترافیکی و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط نیروی انتظامی استان قزوین اجرا می شود.

کمیته نیروهای مسلح از مردم استان دعوت کرده است تا در مراسم جشن های دهه فجر به طور گسترده شرکت کنند.



