افتتاح طرح های دهه فجربنیاد مسکن استان با بیش از ۴۰میلیارد اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ها و برنامه های دهه فجر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: در مجموع طرح ها و پروژه هایی به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال در این ایم به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: مطالعه طرح هادی ۴۷۵ روستا و افتتاح ۲۲ طرح هادی تکمیل شده بخش از برنامه های دهه فجر بنیاد مسکن استان در حوزه تهیه و اجرای این طرح هاست که البته علاوه این تعداد در قالب ۱۵۰ طرح هادی روستایی است که در سطح آذربایجان شرقی در حال اجراست.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: ۹ هزار و ۸۰۴ واحد نوسازی و مقاوم سازی شده روستایی در کنار ۴۸ واحد مسکن مهر، ۱۲ مسکن معلولان و ۲۹۸ مسکن اقشار کم درآمد اجرا شده توسط بنیاد مسکن استان نیز در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

محمدی در پایان خاطر نشان شد: ۶۰ درصد هزینه کرد صورت گرفته برای اجرای این طرح ها از محل مشارکت های مردمی و ۳۷ درصد از منابع بانکی و تسهیلات تامین شده اند و همین آمار حاکی از رویکرد بنیاد مسکن در خصوص اجرای طرح ها و پروژه ای شهری و روستایی با فعال کردن مشارکت های مردمی است.