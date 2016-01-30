تاریخ شفاهی پیروزی انقلاب اسلامی در رسانه ها منتشر شود

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای عالی بسیج رسانه فارس گفت: در ایام پیروزی انقلاب اسلامی یکی از کارهای ارزشمندی که رسانه های استان می توانند انجام دهند بازگویی خاطرات اقشار مختلف مردم در جریان رویدادهای آن زمان بود.

وی گفت: اصناف، روحانیون، بازاریان و... در کنار سایر اقشار نقش بسزایی در انقلاب شکوهمند اسلامی داشتند که خاطرات آنها نیازمند مکتوب شدن است و دراین راستا رسانه ها نقش ویژه ای را می توانند ایفا کنند.

رئیس بسیج رسانه استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه هایی که بسیج رسانه برای ایام دهه فجر پیش بینی کرده نیز گفت: یکی از اقداماتی که دنبال شده بحث تقدیر ویژه از رسانه هایی که در این رابطه محتواها مناسبی را منتشر کرده اند که امیدواریم بتوان این کار را به مرحله اجرا برسانیم.

امیری نژاد بیان کرد: در این ایام بحث انتخابات را نیز در پیش داریم اما نباید شرایطی پیش آید که جشن انقلاب تحت شعاع این رویداد قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گلایه از مدیرانی که نسبت به موضوع رسانه کم توجه هستند، افزود: در حوزه پیگیری موضوعات و مشکلات رسانه ها با برخی از میدران دیدار و گفتگو کردیم اما برخی مدیران نیز استقبالی از پیگیری مسائل حوزه رسانه نداشته اند از این رو از این مدیران انتظار می رود در این حوزه همکاری بیشتری داشته باشند.

رئیس بسیج رسانه استان فارس عنوان کرد: به عنوان نمونه فرهنگ مطالعه در سطح جامعه شرایط خوبی ندارد و فرهنگ مطالعه رسانه نیز به همین وضعیت دچار شده از این رو مدیران دستگاه ها در گام اول باید نسبت به جدی گرفتن فرهنگ مطالعه روزنامه ها و سایر رسانه ها اقدام کنند اما متاسفانه این چنین نیست.

در ادامه جلسه هادی بسطام مسئول کانون بسیج رسانه شیراز با اشاره به برنامه هایی که برای اهالی رسانه شیراز تدارک دیده شده، بیان کرد: دردهه فجر یکسری مسابقات ورزشی برای خواهران و برادارن فعال در حوزه رسانه پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین برنامه تور خبرنگاری ایام دهه فجر نیز پیش بینی شده که بنا داریم با حضور اهالی رسانه و مدیران مرتبط، به برخی از روستاهایی که کمتر به آنها توجه شده مراجعه و مسائل آنها را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات نیز مجله خبری است که در طول هفته های اخیر به صورت مستمر مقارن جمعه ها از سیمای مرکز فارس پخش می شده که این هفته دبیری این مجله بر عهده خود اهالی رسانه بود.

در ادامه جلسه، اعضای شورای عالی بسیج رسانه دیدگاه های خود را در مورد برگزاری برنامه های رسانه ای ایام دهه فجر مطرح کردند.