به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور و جمعی از مسئولان و مدیران مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، با آیتاللهالعظمی لطفالله صافی گلپایگانی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار، آیتالله العظمی صافی گلپایگانی وظایف حوزههای علمیه خواهران را بسیار سنگین و مهم خواند و اظهار کرد: درست است که این کار سابقهای چندین ساله دارد، ولی نوپا و جدید برشمرده میشود.
این مرجع تقلید با اشاره به جامعیت دستورات اسلام در هر زمینه، تشکیل حوزههای علمیه خواهران را مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر این حوزهها تشکیل نمیشدند، خیل عظیم زنان از یادگیری معارف ناب اسلامی محروم میماندند. در این زمینه، لازم است افزون بر مردان، به بانوان نیز توجه شود.
آیتالله صافی گلپایگانی از اقتضائات مواجهه با فرهنگهای گوناگون جهان سخن گفت و ابراز کرد: در شرایط کنونی، بهرهمندی بانوان از معارف راستین دین، بسیار ضروری است.
استاد درس خارج حوزه علمیه، بر تلاش به منظور اجرای درست برنامههای تدوینشده تأکید کرد و درباره مقام زن در اسلام گفت: زن، جایگاه بسیار والایی در اسلام دارد، ولی متأسفانه در جهان کنونی، تفاسیر انحرافی از آن ارائه میشود.
وی با بیان این که زن و مرد هر دو مسائلی دارند که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: اگر حرکت ما رو به جلو و درست باشد، نسل آینده از نظر علمی، دینی و اخلاقی موجب رضای خداوند خواهد بود.
آیتالله صافی گلپایگانی، با اشاره به انحطاط بنیان خانواده در مغربزمین، از توجه ویژه اسلام به خانواده سخن گفت و اظهار کرد: ارتباط زن و مرد اهمیت فراوانی دارد که لازم است به آن و ابعاد گوناگونش توجه شود.
وی ضمن تأکید بر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، غفلت از مقاصد اصیل اسلامی را آسیبزا دانست و بر واسپاری امور مربوط به بانوان به آنان تأکید ورزید.
استاد خارج حوزه علمیه قم، ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان و مدیران حوزههای علمیه خواهران، نزول آیات فراوانی را که همزمان، از زن و مرد سخن به میان آورده است، نشاندهنده اهمیت توجه به هر دو قشر دانست.
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