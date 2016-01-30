به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی قابل ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی استان که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی دستاورد خون هزاران شهید والامقام، ایثار رزمندگان و جانبازیهای فرزندان غیور این مرزو بوم است و ایام دهه فجر بهترین فرصت برای بازگویی این دستاوردهای ارزشمند و تاریخی بشمار می رود.
وی افزود: مردم سرمایه ای بسیار عظیم برای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند و هر زمان نظام به حضور مردم نیاز داشته به خوبی درصحنه حاضر شده و نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ کمیته تخصصی ستاد دهه فجر در مرکز استان و ۱۸ کمیته تخصصی هم در مراکز شهرستانها تشکیلشده است.
قابل تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده توسط ستاد بزرگداشت دهه فجر، بیش از ۱۰ هزار عنوان برنامه مختلف در سطح استان پیشبینیشده که در طول دهه فجر با همکاری دستگاههای مختلف و نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام قابل با اشاره به برنامههای اجرایی ستاد بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: برنامههای دهه مبارک فجر با برگزاری مراسم ویژه گلبانگ انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) در ساعت۹:۳۳ صبح روز یکشنبه ۱۲ بهمن اجرا و زنگ انقلاب با حضور مسئولان در تمامی مدارس و ادارات استان به صدا درخواهد آمد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین ادامه داد: برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سطح استان قزوین، همایش بزرگ روحانیون و ائمه جماعات، اعزام ۲۵۰ مبلغ به مناطق مختلف استان، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی، جشنوارههای هنری و فرهنگی، برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم از جمله برنامههای دهه فجر امسال است.
وی یادآورشد: کوهپیمایی ۲ هزارنفری دانشگاهیان استان، برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر برای کارکنان ادارات، برگزاری رژه موتورسواران و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سطح شهر، افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی ازجمله برنامههای تدارک دیدهشده برای دهه فجر امسال است.
حجتالاسلام قابل اظهار کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری جشنهای پیروزی انقلاب به مدت ۱۰ شب در ۱۰ مسجد شاخص استان و اجرای سرود دانشآموزی در ۱۲ بهمن در گلزار شهدا از دیگر برنامههای دهه مبارک فجر است.
وی، برگزاری همایش تشکلهای دینی و هیئتهای مذهبی، ارائه خدمات پزشکی رایگان در مناطق محروم استان، برگزاری جشنوارههای فیلم و موسیقی فجر، برگزاری همایش بزرگ بچههای آفتاب با حضور ۶۵۰ دانشآموز در کانون پرورش فکری را از دیگر برنامههای این دهه عنوان کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: سال گذشته راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در بیش از ۱۰۰ نقطه استان برگزار شد و امسال نیز باشکوه بیشتر همزمان با سراسر کشور این مراسم برگزار خواهد شد.
قابل با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: به منظور جلوگیری از سوء داوطلبان انتخابات از برنامههای دهه مبارک فجر به تمام دستگاههای اجرایی و رسانههای استان قزوین ابلاغشده که نظارت دقیقی در نحوه برگزاری و دعوت از سخنرانان و میهمانان داشته باشند تا این برنامهها مورد سوء استفاده جریان یا داوطلب خاصی قرار نگیرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان یادآور شد: امیدواریم با برگزاری برنامههای مختلف بتوانیم نسل جوان را با دستاوردهای انقلاب و ارزشهای مقدس امام راحل آشنا کنیم.
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