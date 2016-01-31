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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۸

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی همدان:

مدیریت منابع طبیعی همدان بر مبنای اصول آمایش سرزمین باشد

مدیریت منابع طبیعی همدان بر مبنای اصول آمایش سرزمین باشد

همدان - رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت: مدیریت منابع طبیعی استان همدان باید برمبنای اصول آمایش سرزمینی باشد.

شهرام طهماسبی در گفتگو با مهر بابیان اینکه در عرصه ملی اگر پهنه یک کشور را در نظر بگیریم به‌جز مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی، بخش زراعت آبی و زراعت دیم مابقی با عنوان منابع طبیعی قلمداد می‌شوند، گفت: این میزان در ایران حدود ۸۵ درصد وسعت کشور را دربرمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت منابع طبیعی استان همدان باید بر مبنای اصول علمی و ضمن به‌کارگیری آمایش سرزمینی پیش رود، افزود: آمایش سرزمین مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید است و باید آمایش سرزمین در استان همدان نیز به اجرا درآید.

طهماسبی اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان به اهمیت منابع طبیعی واقف است و در این مسیر همگام با مدیران این بخش تلاش می کند تا زیرساخت‌های پایه ای مربوط به منابع طبیعی باوجود کمترین منابع به بیشترین میزان تصویب شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تاکید بر اینکه منابع و اعتبارات به سمت حوزه‌های زود بازده سوق داده می شود، عنوان کرد: منابع طبیعی استان همدان به دلیل اتفاقات اشتباه پیش‌آمده در سالهای گذشته شکننده شده و نیازمند ترمیم و بازسازی است.

وی بابیان اینکه منابع و اعتبارات محدود و مطالبات نامحدود است که باید توازنی بین آن‌ها ایجاد کرد، به‌ضرورت ایجاد مجتمع اداری متمرکز در استان همدان اشاره کرد و افزود: مرکز استان نیازمند یک مجتمع اداری است تا همه فضاهای اداری به صورت متمرکز در آن مستقر شوند.

طهماسبی عنوان کرد: با داشتن مجتمعی کاملا متمرکز ضمن تکریم ارباب رجوع شاهد فضایی بهینه و متقاعدکننده برای مدیران استان خواهیم بود.

وی در ادامه بابیان اینکه باید با توجه به اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم، نظریه پایه ای توسعه استان مورد توجه قرار گیرد تا برای استان درآمد کسب شود، عنوان کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در استان، توجه به هدف‌های گردشگری برای استان درآمد به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 3037333

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