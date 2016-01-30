ناتو بودجه نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای آر وای نیوز»، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با رسانه ها گفت: «جان کیمبل» فرمانده نیروهای آمریکایی با توجه به درگیریهای اخیر در افغانستان درخواست نیروی کمکی نکرده است.

وی در ادامه افزود: نیروهای طالبان در افغانستان قدرت بیشتری گرفته است و در روزهای آتی شاهد درگیریهای بیشتری بین طالبان و نیروهای امنیتی در افغانستان خواهیم بود. نیروهای امنیتی افغانستان به نحو بهتری با طالبان مبارزه می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در سال آینده بودجه بیشتری از سوی آمریکا و ناتو در اختیار نیروهای امنیتی در افغانستان قرار می گیرد.

وی بارها با رد خبر درخواست نیروهای کمکی از سوی «جان کیمبل» بیشتر بر افزایش توان نظامی نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد.

لازم به ذکر است با شروع دور سوم نشست مقدامتی مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان در اسلام آباد،برخی از گروههای طالبان حاضر به شرکت در این مذاکرات نیستند. طالبان با گذاشتن پیش شرط هایی به دولت افغانستان اعلام کرده است: اگر آمریکا طالبان را از لیست گروههای تروریستی خود خارج کند طالبان وارد مذاکرات صلح خواهد شد.