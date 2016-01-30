به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر که برای افتتاح پروژه‌های دهه مبارک فجر و حضور در نشست هم‌اندیشی توسعه شهرستان دیلم به این شهرستان سفر کرده است، از پروژه‌های عمران شهری دیلم بازدید کرد.

استاندار بوشهر بعد از ظهر شنبه در بازدید از پروژه‌های عمران شهری دیلم اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های شهری در افزایش رضایت‌مندی مردم نقش بسیار مهمی دارد و در این زمینه طرح‌های خوبی در سطح شهرهای استان اجرا می‌شود.

مصطفی سالاری ادامه داد: شهر دیلم دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه گردشگری است و توسعه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان در دست اجرا است و شاهد اجرای طرح‌های خوبی نیز در این زمینه هستیم.

شهردار بندر دیلم نیز اظهار داشت: امروز فاز سوم بلوار خلیج فارس دیلم به متراژ ۵۸۰ متر و عرض ۴۵ متر امروز به بهره‌برداری رسید که شامل دو باند سواره ۱۳.۵ متری و کانال‌های دفع آب‌های سطحی است.

محمود طاهری‌نیا، مجموع اعتبارات این پروژه را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و ادامه داد: این پروژه بخشی از پروژه رینگ شهری دیلم است که تاکنون دو هزار و ۵۰ متر از آن در قالب سه فاز اجرا شده است و چهار هزار و ۷۰۰ متر آن در سال‌های آینده افتتاح می‌شود.

وی همچنین به اجرای طرح آسفالت معابر سطح شهر دیلم اشاره کرد و افزود: ۳۲ هزار مترمربع آسفالت در این شهر اجرا شده است که با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال اجرا شده است.

شهردار بندر دیلم همچنین از احداث ۱۵ هزار و ۱۵۰ متر کانال دفع آب‌های سطحی در این شهر خبر داد و اضافه کرد: ۱۵ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال برای اجرای این کانال‌ها هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در محلات جدید جنوبی و شرقی و کوی بسیجیان و بافت قدیم شمالی شهر دیلم اجرا شده است.