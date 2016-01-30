به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر شنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر با بیان اینکه انقلاب اسلامی گنجینهای گرانبها و ارزشمندی استکه با مجاهدتهای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هدایتهای امام خمینی (ره) به نتیجه رسید، افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، ایران اسلامی شهدای گرانقدری درراه اعتلای این گنجینه ارزشمند تقدیم نظام کرده که خون آنها موجب تنومند شدن این حکومت الهی شده است.
حمیدوند با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از بدو شکلگیری تاکنون بارها و بارها موردتهاجم و دشمنان داخلی و خارجی قرارگرفته و از همه آنها سربلند خارجشده است، عنوان کرد: جوانان و سیاسیون این مرزوبوم از گذشته تاکنون در برهههای مختلفی از زمان به دفاع از کیان مقدس ایرانی اسلامی و حقوق حقه ملت شریف ایران در زمینههای نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در سطح کلان، منطقه و فرا منطقهای پرداخته اند.
وی دهه فجر را یک رویداد تاریخی دانست و گفت: هدف اصلی از انقلاب مردم ایران علیه رژیم شاه بر سر مسائل اقتصادی و کمبودها نبود بلکه اصلیترین علل قیام مردم ایران اسلامی دوری از خفقان، ظلم و استکبار بود که نهایتاً به انقلاب منجر شد.
وی گفت: خوشبختانه در منطقه کشورهای نیز با الگو گیری از انقلاب ایران اسلامی دست به انقلاب زدند و پیروزیهایی نیز به دست آوردند اما ماندگار و بادوام نبود.
حمیدوند وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر کشورها را داشتن رهبری واحد دانست و گفت: ایران اسلامی همواره پس از انقلاب اسلامی ایران از رهنمودهای راهگشای امام خمینی (ره) و امام خامنهای بهرهمند شده است.
وی بها دادن به مردم، استفاده از نیروی انسانی جامعه ایرانی در امور کشور، بهرهگیری از نیروهای نظامی مؤمن و انقلابی، رعایت حقوق شهروندی و حضور مقام معظم رهبری بهعنوان جانشین صالح امام زمان(عج) بر زمین را ازجمله علل پیروزی و دوام انقلاب اسلامی عنوان کرد.
فرماندار نهاوند بابیان اینکه بهمنظور اجرای هرچه بهتر مراسم دهه فجر در شهرستان نهاوند ۲۲ کمیته اصلی و فرعی راهاندازی شدهاست، گفت: بیش از ۶۲۰ عنوان برنامه به دبیرخانه اجرایی ستاد دهه فجر شهرستان ارائهشده که بیشترین آنها در راستای ارتقاء فرهنگ با بهکارگیری و حضور نیروهای فرهنگی و انقلابی در برنامه هاست.
وی با بیان اینکه وظیفه نیروهای اجرایی شناساندن و مقایسه کردن خدمات انقلاب بازمان رژیم منحوس پهلوی است، گفت: در دهه فجر ۳۳ پروژه بااعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد ریال در شهرستان نهاوند کلنگ زنی یا افتتاح و بهرهبرداری میشود.
وی مهمترین پروژه شهرستان را گازرسانی به ۱۴ روستا بااعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: افتتاح یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مقاومسازی شده بااعتبار ۴۰ میلیارد ریال و کلنگ زنی مدرسه ویژه دانش آموزان استثنایی بخش خزل بااعتباری افزون بر ۴۵۰ میلیون تومان ازجمله طرحهای افتتاحی یا کلنگ زنی دهه فجر شهرستان است.
کریم حمیدوند با بیان اینکه مردم انقلابی نهاوند در ۱۵ آبان سال ۵۷ زمانی که رژیم طاغوت دارای قدرت بود مجسمه شاه را سرنگون کردند ولی متأسفانه امروز آنچنانکه باید در کشور و حتی استان و شهرستان به این موضوع پرداخته نمیشود، گفت: شهرستان نهاوند همواره مفاخر بسیار ارزشمندی در طول تاریخ داشته که لزوم بهرهگیری از منش و رفتار آنها از جمله گروه انقلابی ابوذر در همه زمانها احساس میشود.
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