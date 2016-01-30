اشاعه امر به معروف و نهی از منکر نیاز به آموزش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی امینی ظهر شنبه در سمینار تشکلهای مردمی ستاد احیاء امربهمعروف نهی از منکر استان زنجان، افزود: خداوند در قرآن کریم با مطرح کردن موضوع امربهمعروف و نهی از منکر تکلیف دفاع از فرهنگ و شریعت را بر بندگان خود گذاشته است.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی انقلاب اسلامی این موضوع از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و نیازمند تبیین درست و اصولی برنامهها در چارچوبهای تعیینشده است.
معاون تشکلهای مردمی ستاد احیاء امربهمعروف و نهی از منکر کشور بابیان اینکه امربهمعروف و نهی از منکر باید در همه بخشهای جامعه بهعنوان یک اصل مهم و تأثیرگذار موردتوجه قرار گیرد افزود: آموزشهای لازم برای توسعه فعالیتها و توجیه گروههای امربهمعروف و نهی از منکر صورت بگیرد تا این گروهها با نحوه انجام امربهمعروف و نهی از منکر آشنا شوند.
وی بابیان اینکه عدهای ممکن است با تحرکهای سازمانیافته بخواهند نسبت به عملکرد ستاد امربهمعروف و نهی از منکر خدشه وارد کنند، تأکید کرد: این ستاد برای صیانت از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سازوکارهایی را جهت مراقبت از اجرای آن مدنظر قرار داده است تا به اسم امربهمعروف و نهی از منکر رفتارهای تخریبی و حاشیهای انجام نگیرد.
امینی بابیان آین که دشمن با حربههای مختلف در تلاش برای ضربه زدن بهنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، تهاجم فرهنگی را از مهمترین رویکردهای دشمن برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: در دکترین دفاعی انقلاب اسلامی دشمنان نظام سه راهبرد برای سرنگونی انقلاب اسلامی را مدنظر داشتند که تهدیدهای سخت که همان 8 سال دفاع مقدس بود و رزمندگان با پیروی از ولایت، پیروز این میدان شدند. در تهدیدات نیمه سخت هم شاهد ناامن کردن شهرها و استانها با نارضایتی عمومی بودیم که شاهد ترور شخصیتهای شاخصی بودیم.
معاون تشکلهای مردمی ستاد احیاء امربهمعروف و نهی از منکر کشور بابیان اینکه دشمن با ابزار تهاجم فرهنگی در تلاش برای ضربه زدن به ایران است، گفت: هوشیاری بسیاری باید در مقابل اقدامات دشمنان انقلاب اسلامی داشته تا بتوانیم هدفگذاری دقیقی را در مقابله با تهاجم فرهنگی داشته باشیم
امینی گفت: دشمن با حربه تهاجم فرهنگی در تلاش برای براندازی نظام بوده و در این مسیر از همه ابزارها و ظرفیتها استفاده میکنند و با ارائه تاکتیکهای متفاوت خواستار بیتفاوت کردن عموم جامعه نسبت به قرآن کریم و آرمانهای انقلاب اسلامی است و در این جبهه معطوف به حوزه فرهنگ شدهاند
وی ادامه داد: امروزه شبکههای ماهوارهای در اولین قدم درصدد نابودی خانواده، جامعه و کشورمان هستند که دراینارتباط موضوع امربهمعروف و نهی از منکر از جایگاه بسیار مهمی برای مقابله با این عناصر ضد فرهنگی قرار دارد.
معاون تشکلهای مردمی ستاد احیاء امربهمعروف و نهی از منکر کشور بابیان اینکه عدهای ممکن است با تحرکهای سازمانیافته بخواهند نسبت به عملکرد ستاد امربهمعروف و نهی از منکر خدشه وارد کنند، تأکید کرد: این ستاد برای صیانت از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سازوکارهایی را جهت مراقبت از اجرای آن مدنظر قرار داده است تا به اسم امربهمعروف و نهی از منکر رفتارهای تخریبی و حاشیهای انجام نگیرد.
نظر شما