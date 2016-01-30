امضا تفاهم نامه همکاری دانشکده و اداره کل محیط زیست قزوین

سیاوش شمسی پور در حاشیه امضا این تفاهم نامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه عرصه محیط زیست بسیار گسترده است و نیاز به پشتیبانی از نظر تحقیقاتی، پژوهشی و علمی دارد و این مسئله جز با تعامل و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی میسر نیست تفاهمنامه همکاری بین دو دستگاه منعقد شد.
وی تصریح کرد: انجام مطالعات، پژوهشها، آینده پژوهی علم و فناوری و پژوهشهای نوین در عرصههای مختلف و بهسازی محیط زیست از جمله کاهش آلودگی هوا، ریزگردها، تولید مواد مصرفی که زودتر در طبیعت تجزیه میشوند، انرژیهای تجدیدپذیر و غیره از تعهدات مشترک همکاری در این زمینه است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین همچنین به برنامهریزی مشترک برای استفاده از فناوریهای نوین در توان اکولوژیک زیستگاهها اشاره کرد و گفت: از دیگر موارد همکاری مشترک انجام امور کاربردی، تحقیقات و پژوهشهایی است که منجر به کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و حمل و نقل میشود.
شمسی یادآور شد: دو دستگاه، سمینارهای آموزشی و پژوهشی مشترک در راستای افزایش دانش محیط زیست، تهیه و تدوین برنامه مدیریت پسماند های و یژه و فاضلاب صنعتی، ارتقا سطح دانش و تخصص همکاران با برگزاری دوره های آموزشی، توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و حل معضلات محیط زیستی استان قزوین برگزار میکنند.
وی اظهار امیدواری کرد؛ همکاریها با دانشکده محیط زیست به طور مستمر ادامه داشته باشد و حتی دو طرف قرارداد بتوانند فراتر از چارچوب تفاهمنامه در فعالیتهای علمی و پژوهشی همکاری داشته باشند.
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