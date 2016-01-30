به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نویدی با تشریح جزئیات امضای تفاهم نامه با دو شرکت فرانسوی ا. دپ (A.D.P) و بوی گفت: در سفر فرانسه یک تفاهم‌نامه مشترک با این دو شرکت به امضا رسید که بر اساس آن، قرار شد طی ۵ سال ترمینال ایرانشهر شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ظرفیت ۴۰ میلیون مسافر احداث شود.

وی با تاکید بر اینکه به طرف فرانسوی سه ماه فرصت داده شد تا این تفاهم‌نامه مشترک به قرارداد تبدیل کند، گفت: یکی از مزیت‌های این تفاهم نامه این است که شرکت فرانسوی A.D.P از حدود یکسال پیش مذاکرات خود را برای سرمایه‌گذاری در شهر فرودگاهی امام انجام داده بود و امور طراحی این ترمینال تقریبا از حدود یکسال گذشته آغاز شد.

نویدی ادامه داد: در تفاهم‌نامه مذکور علاوه بر ساخت ترمینال ایرانشهر با ظرفیت ۴۰ میلیون مسافر در سال، یک ترمینال موقت با ظرفیت سالانه ۳.۵ میلیون مسافر جنب ترمینال فعلی با سرمایه گذاری دو شرکت فرانسوی ساخته می‌شود تا با استفاده موقت از این ترمینال، نسبت به افزایش ظرفیت ترمینال فعلی به ۹ میلیون مسافر در سال اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: با افتتاح ترمینال در حال ساخت «سلام» در تابستان سال آینده٬ این فرودگاه در مجموع با ترمینال سلام٬ ترمینال موقت و ترمینال فعلی افزایش ظرفیت یافته٬ پاسخگوی تقاضاها خواهد بود.

وی درباره جزئیات ساخت ترمینال مسافری ایرانشهر با ظرفیت ۴۰ میلیون مسافر در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: این ترمینال در ۳ فاز اجرا خواهد شد که در فاز نخست این ترمینال با ظرفیت ۱۸ میلیون مسافر احداث می‌شود. تا طی ۵ سال آینده ظرفیت کل ترمینال ایرانشهر به ۴۰ میلیون مسافر افزایش می‌یابد.

نویدی با تاکید بر اینکه قرار است طی ۳ ماه آینده قرارداد اجرای این پروژه‌ها با شرکت های فرانسوی به امضا برسد گفت: در صورت انعقاد قرارداد طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود هستند اما اگر به هر دلیلی این تفاهم نامه منتج به قرارداد نشد تفاهم نامه امضا شده بدون هیچ تعهدی از سوی طرفین فسخ می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: قرارداد شرکت ناکو هلند نیز به عنوان شرکت مشاور کارفرمای شهر فرودگاهی امام خمینی حدود یکماه پیش بین طرفین به امضا رسید. حضور این شرکت در تبدیل این تفاهم نامه به قرارداد بسیار می‌تواند کمک کند.

وی با بیان اینکه قراداد اجرای پروژه ترمینال ایرانشهر و ترمینال موقت فرودگاه بین المللی امام به صورت BOT خواهد بود، گفت: یکی از مزیت های بسیار خوب این تفاهم نامه این است که هیچ تضمینی از سوی جمهوری اسلامی ایران داده نمی‌شود و هیچ سرمایه‌ای نیز از طرف ایران تخصیص نمی یابد.

نویدی افزود: سرمایه‌گذاری این دو پروژه به صورت مشترک توسط دو شرکت ا. د. پ و بوی پرداخت می شود که باید دید بازگشت سرمایه این دو پروژه چند ساله خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گفت: برآورد و پیش بینی قبلی ما برای ساخت ترمینال ایرانشهر و ترمینال ۳.۵ میلیون مسافر حدود ۱.۲ میلیارد دلار است، البته رقم دقیق باید در بررسی مدل مالی مشخص شود.