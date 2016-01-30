آمادگی همدان برای برگزاری انتخابات/خدمات دولت برای مردم بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان همدان با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با اتحاد و همبستگی مردم به پیروزی رسید، اظهار داشت: همین وجود و همدلی و همبستگی ملت ایران موجب پیروزی در جنگ تحمیلی شد.
وی در ادامه سخنان خود به سرانجام رسیدن مسئله برجام اشاره و بیان کرد: ایران در مذاکرات هستهای تنها با شش کشور روبرو نبود بلکه با ۳۴ کشور دنیا روبرو شد و سرافرازانه پیروز شد.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه پیروزی ایران در مذاکرات هستهای ثمره رشادتها و ایثارگریهای شهدا در جبهه نبرد بود، بیان داشت: اگر حضور مردم ایران در ۲۲ بهمنها و روز قدسها نبود خیلی از توفیقات برای نظام به دست نمیآمد.
نیکبخت برجام را نتیجه مقاومت ملت ایران و هوشیاری و دقت نظر دولت تدبیر و امید و حمایتهای ارزشمند مقام معظم رهبری دانست و گفت: برجام را باید بهحساب ملت ایران و دعای مردم و حمایتهای مقام معظم رهبری نوشت و برجام خواسته مردم بود و مردم به این نتیجه رسیده بودند که باید حق خود را احیاء کنند و تحریمها برداشته شد و مردم بهحق هستهای خود دست یافتند.
وی ادامه داد: هیچ کشوری تابهحال نتوانسته بود از زیر فصل هفت شورای امنیت بیرون برود اما ایران توانست باتدبیر دولت به حقوق خود دست یابد.
استاندار همدان بابیان اینکه هدف شناخته شدن حق غنیسازی و حق تحقیقات برای ایران بود، بیان کرد: سانتریفیوژها در حد معقول کار میکنند.
نیکبخت با بیان اینکه ممکن است برخیها بگویند که ایکاش این توفیق در این دولت انجام نمیشد، اظهار داشت: باید بگوییم که این توفیق برای نظام جمهوری اسلامی است که با رهبری مقام معظم رهبری و درایت دولت تدبیر و امید و پشتیبانی ملت ایران به نتیجه رسید.
وی در این خصوص اضافه کرد: ۸۶ درصد مردم ایران در یک نظرسنجی بر این معتقد بودند که باید حقوق ملت گرفته شود.
استاندار همدان در ادامه سخنان خود عنوان کرد: به ثمر رسیدن برجام، برداشته شدن تحریمها و باز شدن درهای اقتصادی به روی ایران هیچیک نباید ملت را از اقتصاد مقاومتی غافل کند و اقتصاد مقاومتی باید در دل این توفیقات رعایت شود تا اگر زمانی دنیا خواست تکانه ای به اقتصاد ایران وارد کند بتوان کشور را بهخوبی اداره کرد.
همدان یکی از استانهای پیشرو در اقتصاد مقاومتی است
نیکبخت با تاکیدبر اینکه استان همدان یکی از استانهای پیشرو در اقتصاد مقاومتی است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی بهزودی در استان تشکیل میشود.
وی در ادامه به موفقیتهای دولت در اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره داشت و عنوان کرد: دولت با همه کمبود اعتبارات طرح تحول نظام سلامت را اجرا کرد.
استاندار همدان با تأکید بر این موضوع که باید خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت برای مردم بازگو شود به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: مردم با اتحاد و همدلی در انتخابات شرکت میکنند چراکه دنیا به میزان استقبال مردم از انتخابات نگاه میکند.
نیکبخت ادامه داد: مشکلی که در تائید صلاحیتها پیشآمده به لطف خدا قابلحل است و مشکل بررسی و حل خواهد شد و هر هیئت نظارتی و هر انسانی اشتباه میکند.
استاندار همدان بابیان اینکه ۷۲ نفر نیز در استان همدان عدم احراز داشتند، گفت: برخی رد صلاحیتها ممکن است در هیئت مرکزی انجامشده باشد وگرنه هیئت استان همدان انسانهای متدینی هستند و کسی هم به خاطر دنیای کسی آخرت خود را خراب نمیکند.
نیکبخت با تأکید بر اینکه استان همدان آمادگی و شایستگی لازم را برای برگزاری انتخابات دارد، بیان داشت: اتحاد و همدلی و همبستگی بین مردم استان همدان وجود دارد و با حضور حداکثری در انتخابات اجازه نمیدهند این موضوع آسیب ببیند.
نیکبخت در قسمت دیگری از سخنان خود خطاب به دستگاههای حاکمیتی استان همدان گفت: این دستگاهها اگر افرادی را که به استان دعوت میکنند کسانی نباشند که به همراهی و وحدت مردم همدان آسیب بزنند.
وی در این خصوص گفت: همدان محلی برای بیان اغراض افراد نیست بلکه اینجا دارالمومنین بوده و چرا باید کسی را دعوت کنیم که پیشینه تنشآفرین دارد و اغراض شخصی خود را بیان می کند.
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