افزایش دوبرابری صادرات و واردات مازندران در دوران پسابرجام

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم یوسفی نژاد ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی بمناسبت روز گمرک که در ساختمان جدید اداره کل گمرک استان در نوشهر برگزار شده بود، با اشاره به میزان صادرات و واردات کالا از مبادی گمرکی استان طی ۱۰ ماهه سال ۹۴ عنوان کرد: در این مدت ۳۶۹ میلیون و ۲۰۲ هزار دلار صادرات کالا و ۵۹۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دلار واردات کالا از گمرکات استان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۶۰ فروند کشتی در همین مدت در اسکله‌های استان پهلوگیری کردند و از حیث درآمدی، گمرک استان با درآمد ۱۰ درصدی برخوردار بوده است.

وی از دوران پسابرجام به‌عنوان فصل جدید و رونق تجارت خارجی و داخلی یاد کرد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود با توجه به برداشتن تحریم‌ها، امورات گمرکی و صادرات و واردات کالای سرمایه‌ای و خطوط تولیدی در استان از رشد دو برابری برخوردار شود و این روند به مقوله اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی و اقتصاد درون کشور کمک کند.

یوسفی نژاد افزود: سامانه جامع گمرکی کشور به‌عنوان نماد گمرک الکترونیکی باهدف کوتاه کردن تشریفات گمرکی ترخیص کالا که مهم‌ترین و تاثیرگزارترین عامل بهبود در واردات و صادرات تلقی می‌شود راه‌اندازی شده است.

مدیرکل گمرکات استان مازندران افزود: با همه سختی‌ها و مشکلات کمبود ناشی از دوران تحریم‌ها خوشبختانه این سامانه جامع گمرکی راه‌اندازی شد و در همین مدت کوتاه همه واحدها و امورات گمرکی مازندران به سامانه جامع گمرکی متصل شده‌اند.

وی اضافه کرد: با راه‌اندازی سامانه گمرکی استان و اتصال به سامانه کشور به‌طور ویژه گمرکات کشور را در رتبه نخست کشورهای منطقه قرار داده است و این فرایند فناوری نوین نقش محوری در تجارت فرامرزی و ورود و خروج کالا در شرایط پسابرجام خواهد داشت.

مدیرکل گمرکات مازندران در بخش دیگر با توجه به فرارسیدن ایام دهه فجر، از افتتاح ساختمان جدید این اداره کل در نوشهر خبر داد و گفت: بعد از ۱۱ سال از کلنگ این ساختمان جدید خوشبختانه طی دو سال اخیر به‌طور ویژه پیگیر افتتاح این پروژه بودیم و اکنون این ساختمان با متراژ زیربنایی ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع به‌عنوان یکی از ساختمان برتر در سطح گمرکات کشور در ایام دهه فجر به بهره‌برداری و افتتاح خواهد رسید.

یوسفی نژاد اضافه کرد: هم‌زمان با این ایام، ۱۲ واحد مجتمع مسکونی کارکنان گمرک در بهشهر، سامانه و تجهیزات دوربین‌های مداربسته گمرک نوشهر و امیرآباد نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود ۴۷ انبار اختصاصی و استاندارد بخش خصوصی در سطح استان مازندران. عنوان کرد: همه این انبار از طریق مانیتورینگ و دوربین‌های مداربسته به گمرکات استان متصل شده و قابل‌کنترل است و امیدواریم این تجهیزات نیز در ایام دهه فجر به بهره‌برداری برسد.