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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۴

رئیس اداره راه و شهرسازی اسکو در گفت و گو با مهر:

رانندگان با زنجیر چرخ در محور های روستایی اسکو تردد کنند

رانندگان با زنجیر چرخ در محور های روستایی اسکو تردد کنند

اسکو - رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اسکو گفت: بارش برف و کولاک شدید راه ارتباطی ۱۰ روستا در این شهرستان را مسدود کرده و تردد در محور های روستایی فقط با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

علی شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگارمهر ضمن اشاره به بارش برف دراین شهرستان اظهار داشت: بارش برف از روز یکشنبه هفته گذشته در منطقه حاکم و باعث مسدود شدن  ۱۰ راه‌ روستایی شده و وجود کولاک و بارش برف در مناطق کوهستانی این شهرستان به حدی است  که تردد در  محورهای روستایی فقط با زنجیر چرخ امکان‌پذیراست.

وی در ادامه تصریح کرد: نیروها و اکیپ های راهداری اداره راه و شهرسازی شهرستان اسکو در تلاش هستند راه‌های روستایی مسدود شده را هر چه سریعتر بازگشایی کنند و  در نقاط مختلف شهرستان با تجهیزات کامل اقدام به بازگشایی مسیرهای برف‌گیر کرده اند.

رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان اسکو از رانندگان خواست تا رانندگان در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری و در صورت لزوم انجام سفرهای برون شهری نسبت به همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم و سوخت کافی اطمینان حاصل کنند.

شقاقی در پایان گفت: ضروری است رانندگان قبل از خروج از منطقه از طریق سامانه ۱۴۱ و شماره تلفن‌های ۰۴۱۳۲۲۷۷۰۰ و ۰۴۱۳۲۲۷۸۰۰ از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل و بعد اقدام به خروج از منطقه کنند.

کد مطلب 3037371

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