تخلفات تاکسی در همدان ۷۶ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر شنبه در کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان که پیرامون بررسی موضوع اتاق فکر سازمان تاکسیرانی برگزار شد، گفت: سال گذشته برای آموزش شهروندی بودجه جداگانه‌ای در سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری در نظر گرفته شد.

گردان اضافه کرد: به منظور شناسایی و رفع مشکلات رانندگان تاکسی در سازمان تاکسیرانی همدان اتاق فکری با مشارکت این جامعه هدف تشکیل می‌شود تا در تصمیم‌سازی از پیشنهادات و نظرات تاکسیرانان استفاده شود.

وی افزود: تعامل خوبی بین سازمان مدیریت و نظارت تاکسی رانی با تاکسیرانان ایجاد شده و ۷۶ درصد تخلفات تاکسیرانی کاهش یافته که این عملکرد جای قدردانی دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با بیان اینکه هر چه قوانین سخت‌تر باشد رعایت قانون بیشتر است، گفت: اکنون نیز با بالا رفتن نرخ جرایم رانندگی شاهد کاهش تخلفات در این حوزه خواهیم بود.

کامران گردان با بیان اینکه دولت برای بیمه تاکسیرانان ورود پیدا کرده است، اضافه کرد: در این راستا برای نوسازی ناوگان تاکسی اختصاص تسهیلات بانکی در دست پیگیری است.

گردان با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق فکر در سازمان تاکسیرانی همدان بیان کرد: وظیفه این اتاق فکر انتقال و رفع مشکلات رانندگان تاکسی است و این اتاق به عنوان یک اهرم مشاوره‌ای و مشورتی کمک حال سازمان تاکسیرانی خواهد بود.

وی با تاکید بر تدوین نقشه راه برای اتاق فکر تاکسی رانی اظهار داشت: در حال حاضر اتاق فکر تشکیل شده اما منشور خاصی برای آن تعریف نشده که باید براساس نقشه راه مشخص طرح های اتاق عملیاتی شود.

اضافه شدن تعداد تاکسی ها سیاست اشتباهی بود که در گذشته اتفاق افتاد

وی با بیان اینکه باید دلیل و هدف تشکیل اتاق فکر برای تاکسیرانان نیز بیان شود، افزود: اضافه شدن تعداد تاکسی ها سیاست اشتباهی بود که در گذشته اتفاق افتاد و این امر باعث کاهش درآمد تاکسیرانان شده است.

محمدرضا الیاسی عضو شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تشکیل اتاق فکر در سازمان تاکسیرانی همدان اظهار داشت: در این اتاق فکر باید از ظرفیت اساتید دانشگاه، اتوبوسرانی و پلیس راهنمایی و رانندگی استفاده و از نقطه نظرات این مجموعه در تصمیم‌سازی‌ها بهره برده شود.

الیاسی با بیان اینکه در کشور تاکسی جور ضعیف بودن سیستم حمل و نقل درون‌شهری را می‌‌کشد، افزود: با توجه به اینکه به سیستم حمل و نقل عمومی باید به صورت شبکه ای نگاه کرد بر این اساس تصمیمات در مدیریت سیستم اتوبوسرانی و تاکسیرانی تاثیر متقابلی می گذارند.

این عضو شورای شهر همدان گفت: رانندگان تاکسی باید خواسته‌های صنفی خود را در قالب سازمان مردم نهاد و تعاونی دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد خودروهای تاکسی بیش از ظرفیت شهر است، اضافه کرد: بسیاری از تصمیمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی با هم تناقض دارد بر این اساس باید تصمیمات حمل و نقل عمومی یکپارچه شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر همدان نیز با بیان اینکه تاکسیرانی نیازمند تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد و یا تعاونی منسجم است، اظهار داشت: اتاق فکر در همه سازمان‌ها وجود دارد اما تفاوت اتاق فکر در مجموعه تاکسیرانی با دیگر سازمان‌ها این است که این اتاق یک سازمان مردم‌نهاد است.

مهرداد خورشیدوند با بیان اینکه این اتاق فکر رابط بین مدیریت و تاکسیران‌ها است، افزود: اگر اتاق فکر در حوزه اجرا وارد شود آسیب می‌بیند.

وی با بیان اینکه از ظرفیت اتاق فکر تاکسیرانان همدان در حوزه تصمیم‌سازی استفاده می‌شود، گفت: در سازمان تاکسیرانی همدان باید یک سازمان مردم‌نهاد قوی تشکیل شود تا بتوان یک ارتباط دوسویه خوبی برقرار کرد.

وی با بیان اینکه هر یک از خطوط تاکسی در شهر همدان از مسئولان خط برخوردار است، گفت: مسئولان خط وظایفی همچون حضور و غیاب، شناسایی رانندگان غایب و رفع بی‌نظمی‌ها را بر عهده دارند و در قبال انجام این کارها، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.

وی بیان کرد: مجموعه ۵ هزار نفری تاکسیرانی شهر همدان با ۳ هزار نفر عضو باید یک تعاونی تاکسیرانی منسجم تشکیل دهد.