بدهی خارجی پاکستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از « داون نیوز»،بر اساس نقد و بررسی صندوق بینالمللی پول در سال ۱۶-۲۰۱۵ نسبت به سالهای گذشته بدهکاری خارجی پاکستان ۱۱.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.
باز پرداختهای خارجی پاکستان به صندوق بینالمللی پول در حال افزایش است و مدیریت این بازپرداختها نیز با وضعیت وخیمی روبرو شده و عدم اصلاحات ضروری در رابطه با کنترل بازپرداختها و تغییر در آمار کلی این بدهیها نیز مشاهده شده است.
صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۳ میلادی پیش بینی کرده بود که حجم باز پرداختهای خارجی پاکستان در سال ۱۶-۲۰۱۵ میلادی ۵۸.۶ میلیارد دلار خواهد بود اما تازه ترین گزارش این صندوق بدهکاری خارجی پاکستان را ۷۰.۲ میلیارد دلار قرار داده است.
دولت نواز شریف در دوران دو ساله حکومت خود بیش از ۲۶ میلیارد دلار وام گرفته است که بازپرداختهای این کشور در حال حاضر به ۵۱.۸ میلیارد دلار رسیده است و این کشور باید ۵۱.۸ میلیارد دلار به کشورهای خارجی پرداخت کند اما بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول،این بازپرداختها به ۷۰.۲ میلیارد دلار رسیده است.
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