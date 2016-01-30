نمک نان های کشور استاندارد نیست/تاثیر«آسپرین»در پیشگیری از سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل اکبری در نشست خبری هفته ملی مبارزه با سرطان، عوامل محیطی را در بروز ۹۰ درصد موارد ابتلا به سرطان موثر دانست و گفت: کمتر از ۱۰ درصد موارد ابتلا به این بیماری به وسیله ژن منتقل میشود و در بیشتر موارد عوامل ژنتیکی دخالت ندارند. این عوامل که منجر به بروز سرطان میشوند، تغییرات ژنتیکی ایجاد میکنند و قابل پیشبینی نیستند.
وی تاکید کرد: هیچ سرطانی در بدن ایجاد نمیشود مگر یک تغییر ژنتیکی ایجاد کند. ژنها یاد میگیرند خودشان را متحول کنند و وقتی که یکی از عوامل منجر به بروز سرطان مثل سیگار کشیدن، عدم رعایت بهداشت دهان و دندان رعایت شود، ژنهای جدیدی به نام اپیژنیک ایجاد میشوند.
اکبری، مدت زمانی که طول میکشد عوامل منجر به بروز سرطان اثر کنند را ۱۵ تا ۲۰ سال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر که با هوای آلوده مواجه هستیم، ممکن است در همین سن به سرطان مبتلا نشویم، چون ابتلای به آن ۱۵ تا ۲۰ سال وقت نیاز دارد، اما تغییرات ژنتیکی در نسلهای آینده ما ماندگار هستند. اگر ما الان کاری برای اصلاح محیط انجام دهیم به نسلهای بعدی کمک کردهایم.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان با تاکید بر نقش مهم حاکمیت در کاهش این عوامل ادامه داد: بسیاری از این اتفاقات امکان کنترل توسط مردم را ندارند و برعهده حاکمیت هستند. وقتی اجازه حرکت به اتومبیل با سوخت ناقص میدهیم، فقط میشود به مردم گفت که رانندگی نکنند در حالی که حاکمیت میتواند بنزین بدون مشکل بسازد.
اکبری، آب شرب کشور را از لحاظ میکروبی پاک دانست و افزود: مشکل ما فلزات سنگین و ترکیبات عالی غیرمتعارف موجود در آب است. همه این ترکیبات ماندگار سلولی دارند و به جز عوارض دیگر مثل عوارض عصبی و... در آخر کار به سرطان ختم میشوند.
وی ادامه داد: ما نزدیک به ۳۰۰ روز از سال را در هوایی آلوده سپری کردهایم. این آلودگی ماندگاری سلولی ایجاد میکند.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان با اشاره به میزان بالای نمک موجود در نان مصرفی کشور حد مجاز آن را روزانه ۳ تا ۵ گرم عنوان و تاکید کرد: ما در کشور هیچ نانی نمیخوریم که نمک استاندارد داشته باشد. گاه به طور مستقیم روزانه ۱۵ گرم و گاهی به طور غیرمستقیم بیشتر از آن نمک مصرف میکنیم. استفاده از جوش شیرین نیز گرفتاری بعدی ما است. این ماده به جز عوارض زیادی که دارد، باعث مصرف بسیار زیاد نمک هم میشود.
اکبری تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا را یک استراتژی نادرست عنوان کرد و گفت: ما تعطیلی مدارس را به عنوان یک استراتژی مناسب با آلودگی هوا تلقی کردیم در حالی که نادرست است. مهمترین عامل توسعه هر کشور، بالا رفتن میزان سواد عمومی است و یک ساعت تعطیلی به توسعه عمومی لطمه میزند.
وی در ادامه اتصال فاضلاب شهری تهران به چهار تصفیهخانه بزرگ را به سود مردم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به خاطر رس بودن جنس خاک تهران، فاضلابهای صنعتی و انسانی رسوب میکنند و از جنوب شهر تهران سردر میآورند. آبی که به این منطقه میرسد تمام فلزات سنگین و اشکالات کارخانههای صنعتی را با خود حمل میکند. سیستم فاضلاب تهران راهحل این مساله است که قرار شده به چهار تصفیهخانه بزرگ وصل شود.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان افزود: فلزات سنگین که به میوهجات و سبزیجات وارد میشوند، ماندگار هستند و هیچ وقت پاک نمیشوند.
اکبری تصریح کرد: اگر مردم آگاه شوند و به حاکمیت کمک کنند، حل مشکلات نیز آسانتر میشود.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان، همچنین تاثیر داروهای ضد سرطان در درمان این بیماری را ۱۱ درصد اعلام کرد و گفت: تجارت نباید سردمدار علم شود. میلیاردها دلار برای داروهای ضد سرطان هزینه میشود در حالی که آنها در بهترین شرایط ۱۱ درصد تاثیر دارند. گاهی عوارض آن نیز بیشتر از تاثیر دارو است.
وی همچنین به تاثیر داروی آسپرین در پیشگیری و درمان انواع سرطان اشاره کرد و افزود: داروی آسپرین همانطور که برای موارد ضد التهاب، بیماریهای قلبی و عروقی و... مفید است در پیشگیری از سرطان نیز موثر است و میتواند ۱۲ درصد از نرخ همه سرطان ها را کم کند. همچنین ۴۳ درصد به طول عمر بیماران سرطانی اضافه میکند به شرطی که با دوز کم و زمان طولانی و منظم مصرف شود. تنها عارضه این دارو نیز در صورت حساس بودن دستگاه گوارش خونریزی آن است. مصرف این دارو در کنار داروهای دیگر بهره بیشتری دارد.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان افزود: داروی مدفورمین که برای کاهش قند خون استفاده میشود، نیز در پیشگیری و درمان سرطان تاثیر زیادی دارد و اگر در کنار داروهای دیگر استفاده شود، اتفاقات خوبی میافتد.
اکبری میزان کمبود ویتامین D در جامعه ایرای را ۴۰ درصد از کمتر از حد طبیعی دانست و گفت: شایعترین علت جذب نامناسب این ویتامین احتمالا آلودگی هوا است که امکان جذب اشعههای مفید آفتاب را پایین میآورد. جذب ویتامین D با تابش مناسب به کف دست و صورت کفایت میکند.
وی توصیه کرد: پزشکان لازم است به طور روتین از میزان کمبود ویتامین D در افراد به خصوص بیماران سرطانی با خبر شوند. مطالعات نشان داده ویتامین D در بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند، باعث تحمل رادیوتراپی و سایر درمانها میشود.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ادامه داد: در ایران ۶۰ درصد خانمها به علت کمتحرکی و مصرف مواد غذایی نامناسب وزنی بالاتر از حد طبیعی دارند و مستعد ابتلا به کبد چرب هستند. ثابت شده داروهای ضد چربی اگر با دوز مناسب تجویز شوند، در درمان و پیشگیری از سرطان موثر هستند.
اکبری ضمن انتقاد نبود راهنمای بالینی در کشور، ادامه داد: در هیچ کشور پیشرفتهای نظام سلامت بدون راهنمای ملی سلامت وجود ندارد.
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