وجود ۷۵۱ خانواده محروم نیازمند مسکن در قم/ خط فقر مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه مجموعه برنامههایی در قالب کمیته همیاری و تشکلهای مردی در ستاد ویژه دهه فجر برنامهریزی شده است یک منوی کامل انقلابی است، افزود: انقلاب اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی به ثمر نشسته است.
وی با بیان اینکه مسئولیت کمیته همیاری و تشکلهای مردمی دهه فجر بر عهده کمیته امداد است، ادامه داد: اعضای کمیته همیاری و تشکلهای مردمی در حوزههای اجتماعی و خدمات حمایتی از جمله کمیته امداد، اداره کل بهزیستی، هلال احمر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و چندین مرکز خیریه فعالیت میکنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم بیان کرد: با سرانه کمک جهیزیه به نوعروسان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام کمکهزینه بلاعوض و سه میلیون تومان هم وام بدون سود به ایشان پرداخت میشود.
وی گفت: سرکشی و بازدید از جامعه هدف، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع انقلاب اسلامی میان دانش آموزان تحت حمایت و برگزاری جشن اختتامیه دوره کارآفرینی با حضور ۴۲۰ نفر از افرادی که در دوره کارآفرینی شرکت کردهاند از جمله برنامههای دهه فجر کمیته امداد است.
جلالی با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ کارگاه قالی بافی در قم افزود: تجلیل از قالیبافان برتر از دیگر برنامههای کمیته امداد امام خیمنی(ره) قم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی از اعزام ۳۲۰ نفر از مددجویان تحت حمایت به مشهد مقدس و برگزاری مسابقات ورزشی خبر داد و گفت: همایش شکرانه خانهدار شدن هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد در روز شنبه ۱۷ بهمنماه با حضور ریاست کمیته امداد برای نخستین بار در کشور اجرا میشود.
۹۹ خانواده یتیم در قم نیازمند مسکن هستند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با اشاره به وجود ۹۹ خانواده یتیم نیازمند مسکن در استان قم، افزود: در حال حاضر ۷۵۱ خانواده سه نفره و بالاتر از خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد نیازمند مسکن هستند که باید با کمک کمیته امداد و خیرین مشکل این افراد که در اولویت اول هستند برطرف شود.
وی اظهار داشت: ۱۷ بهمنماه مراسم اهدای کمک جهیزیه به ۳۰۰ نوعروس تحت پوشش برگزار میشود که به هر یک از نوعروسان تا سقف سه میلیون تومان کمک بلاعوض و تا سه میلیون تومان وام قرض الحسنه بدون کارمزد پرداخت میشود.
جلالی با بیان اینکه رویکرد کمیته همیاری کمیته امداد خدمت بیشتر به محرومین است، افزود: دهه فجر باید فرصتی باشد که مسئولان خدمت بیشتری به مردم و محرومان ارائه دهند زیرا پشتیبان اصلی انقلاب محرومین و طبقه ضعیف جامعه هستند.
خط فقر مشخص شود
مسئول کمیته همیاری و تشکلهای مردمی ستاد دهه فجر استان قم بیان کرد: از دولت انتظار داریم که خط فقر را مشخص کند زیرا خط فقر یک شاخص تعیین کننده در توزیع عادلانه منابع کشور محسوب میشود.
وی در خصوص کمکهای مردمی طی ۱۰ ماهه سال جاری افزود: صندوق صدقات در قالب صندوقهای موجود در سطح معابر عمومی و مغازهها نصب شده است که مجموعاً ۸۶ میلیارد و ۲۸۷ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۸۹۶ ریال کمک رسانی شده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.
جلالی بیان کرد: طرح اکرام ایتام و کمک حامیان طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۴۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد داشته است.
وی گفت: مجموع کمکهای مردمی در استان قم اعم از صدقات، طرح محسنین، طرح شفا، زکات، جشن عاطفهها، اکرام و قربانی طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۲۱۲ میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۴۹۴ ریال بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با اشاره به کاهش چشمگیر زکات جمع آوری شده طی سال جاری، اظهار داشت: زکات جمع آوری شده طی امسال یک میلیارد تومان کاهش داشته است.
وی بیان کرد: مجموع کمکهای خیرین در استان قم صرف محرومین در زمینههای مسکن، درمان، تحصیل، اشتغال، ازدواج و تهیه لوازم اولیه منزل میشود.
جلالی گفت: در حال حاضر ۱۸ هزار و ۱۰۰ حامی در استان قم از ۲ هزار و ۷۵ یتیم زیر ۱۸ سال حمایت میکنند، همچنین ۲ هزار و ۸۵۶ حامی طرح محسنین نیز از هزار و ۶۶۹ بیمار صعب العلاج و فرزندان غیر یتیم حمایت میکنند.
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