کشف محموله بزرگ قاچاق لوازم خانگی در جنوب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، یک باند قاچاق کالا در پوشش واردات قانونی لوازم و قطعات تولید یخچال، اقدام به قاچاق یخچال خارجی میکرد که امروز در گمرک جنوب کشور (گمرک شهیدرجایی) این محموله بزرگ کشف و ضبط شده است.
برخی مسئولان گمرک ایران هم در گفتگوی کوتاه با مهر، کشف این محموله بزرگ قاچاق یخچال را تائید کردند. این محموله بزرگ قاچاق در قالب ۵۲ کانتینر در حال ورود به داخل کشور بوده است اما با کشف آن از نظر گمرک قاچاق محسوب میشود.
این باند قاچاق کالا سعی کرده بود که با جاسازی یخچالهای خارجی در پشت کانتینرها و قرار دادن قطعات و لوازم تولید یخچال در جلوی کانتینر آن را به داخل کشور وارد کند.
در این شیوه سه ردیف قطعات در جلوی کانتینر قرار گرفته و در پشت این سه ردیف یخچالهای «ساید بای ساید» جاسازی شده بودند.
در حال حاضر تعرفه واردات یخچال خارجی ۶۴ درصد و واردات قطعات ۷ درصد است، ضمن اینکه ارز دولتی برای حمایت از تولید داخلی به قطعات وارداتی یخچال تعلق میگیرد اما به یخچال ساخته شده وارداتی تعلق نمیگیرد.
هماکنون گمرک ایران و دستگاههای ذیربط دیگر در حال بررسی این موضوع هستند که چه کسانی و چه شبکه هایی در ارتباط با ورود قاچاقی این محموله به داخل کشور دخیل میباشند.
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