به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در نشست با مدیران واحدهای منتخب صنعتی استان گیلان با بيان اينكه در دوره پساتحریم شاهد افقی روشن و تحول چشمگیر در عرصه های مختلف به ویژه در بخش صنعت و معدن خواهیم بود، گفت: باید در دوران پساتحریم از تمامی ظرفیت های موجود برای توسعه کشور در عرصه های مختلف به خوبی بهره برداری کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه افق پیشرو به سمت حل مشکلات تولیدکنندگان است، تصریح کرد: دولت در شرایط تورم، بدهکاری بالا به پیمانکاران و تامین اجتماعی و ذخایر پایین کالاهای اساسی و کاهش درآمد نفتی کار خود را آغاز کرد و در این شرایط تولیدکنندگان همراهان خوبی برای دولت بودند.

نجفی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید به عنوان یک اصل مهم و انکارناپذیر تاکید کرد و ادامه داد: حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی همواره در دستور کار استان قرار دارد و این روند استمرار خواهد داشت.

استاندار گیلان طرح مسائل و مشکلات از سوی مدیران واحدهای صنعتی استان را کمک برای تسهیل در فرایند حل مشکلات بیان کرد و گفت: انتظار بر این است برای حل مسائل و مشکلات در حوزه صنعت از سوی تولیدکنندگان طرح و ایده ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مستمر کارگروه رفع موانع تولید در استان اعلام کرد: با برگزاری این کارگروه حدود ۳۳ درصد مشکلات واحدهای صنعتی گیلان برطرف شده است.

نجفی حمایت از تولیدات داخلی را در راستای اقتصاد مقاومتی مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: نگاه درون زا یک اصل مهم در حمایت از تولیدات داخلی است که در تحقق این امر باید حمایت از فروش و بازاریابی داخلی و خارجی را مورد توجه قرار داد.

استاندار گیلان افزود: برای استفاده از فرصت بازار روسیه و آذربایجان در گیلان برنامه‌ریزی می‌شود.

نجفی همچنین با اشاره به اینکه نخستین بازار صادراتی ایران در آستراخان به نام گیلان ثبت شده است، گفت: در این بازار فضا برای همه استان ها فراهم است و نگاه گیلان به این بازار، نگاهی ملی است.