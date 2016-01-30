تهدید سایبری مهمترین خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی حیدری ظهر شنبه در جلسه پدافند غیرعامل که در سالن شماره دو استانداری برگزار شد اظهار داشت: و گفت: ما برای مقابله با این تهدید باید یک ارتش سایبری داشته باشیم همان کاری که اکثر کشورهای پیشرفته برای مقابله با فنّاوری روز دنیا انجام میدهند زیرا، پدافند غیرعامل پدیدهای است که از ابتدای زندگی بشر بر روی زمین در مقابله با آسیبها و خطرات در نظر گرفته میشد.
وی بابیان اینکه در جنگهای جهانی اول و دوم اعلام بیطرفی کرده افزود: در سالهای بین ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به خاطر ورود نیروهای انگلیسی و روس و عدم آمادگی مردم همچنین بحران قحطی در ایران تلف شدند.
معاون بسیج و امور استانهای پدافند غیرعامل تصریح کرد: در مدت هشت سال جنگ ایران برعلیه دشمن بعثی عراق یک میلیاردو ۱۹۰ میلیون تومان خسارت به کشور وارد شد و درمجموع ۶۱ استان و چهار هزار روستای کشور موردتهاجم قرار گرفتند و دفاع شامل دو بخش عامل و غیرعامل میشود که از برنامههای اجرایی دهه فجر برای فرهنگسازی پدافند غیرعامل باید استفاده شود.
وی با اشاره به منویات رهبری مبنی بر استحکام سازی نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: دفاع عامل و غیرعامل میتواند بر کشور استحکام بخشد.
حیدری با اشاره به سه ویژگی پایگاه هستهای ایران، فنآوری بومی و محلی، ساخت سایتها در عمق زمین و پراکنده ساختن سایتها را از ویژگیهای منحصربهفرد و رعایت اصول پدافند غیرعامل در پایگاههای انرژی هستهای ایران نامید.
وی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل از گذشتههای دور مورداستفاده بود و نتایج مثبتی برای گذشتگان داشته گفت: حصار کشیدن، ساخت قلعه خندق اطراف شهرها از موارد پدافند غیرعامل بوده و نمونه بینظیر آنهم در ارگ بم خودنمایی میکند.
این مسئول کشوری خاطرنشان کرد: کشورهای سوئیس و سوئد در سیاست جهانی از سیاست بیطرفی برخوردار هستند اما با آیندهنگری بیمارستانها و دانشگاههای زیرزمینی ساخته و تجهیز کردهاند.
سردار حیدری اسناد بالادستی ایران در افق ۱۴۰۴ سیاست کلی نظام را در تدوین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست کلی نظام در خودکفایی صنعت، سند ملی آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه را از مواردی عنوان کرد که باید در ذات طرح پدافند غیرعامل در نظر گرفته شود.
وی اهداف کلی پدافند غیرعامل را حفظ منابع انسانی و کاهش آسیبپذیری و پایدارسازی در برابر تهدیدات خطرات عنوان کرد و افزود: باید پدافند تخصصی برای مقابله داشته باشیم.
وی تهدید سایبری را مهمترین و اولین تهدید برشمرد و گفت: ما برای مقابله با این تهدید باید یک ارتش سایبری داشته باشیم همان کاری که اکثر کشورهای پیشرفته برای مقابله با فنّاوری روز دنیا انجام میدهند.
حیدری تأکید کرد همه استانهای باید بهصورت مستقل باید برنامه پدافند غیرعامل داشته باشند و بر روی پای خود بایستند تا در صورت بروز حادثه و خطر بتوانند از خود دفاع کنند و صدمه نبینند.
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