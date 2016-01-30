به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین شورای حفاظت از منابع آب قم، ظهر شنبه در تالار امام جواد استانداری این استان و با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم طی سخنانی با اشاره به اینکه از آبان تا دیماه سال جاری به علت جمع آوری ریل‌های داخل تونل انتقال آب از سرشاخه‌ها با وقفه مواجه بود، گفت: تونل انتقال آب در اواسط دیماه بازگشایی شد ولی این وقفه موجب شد تا ۴۰ میلیون متر مکعب از آب‌های سطحی در سرشاخه را نتوانیم به استان منتقل کنیم.

احمد حاج حسینی مسگر با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی تا کنون با وجود ۲ ماه وقفه ۱۲ میلیون مترمکعب آب از سرشاخه‌های دز به قم منتقل شد، گفت: بخشی از این آب به مصرف شهر رسید و بخشی از آن نیز در سد ۱۵ خرداد ذخیره شد.

وی در ادامه به کمبود اعتبار برای ساخت سد کوچری اشاره کرد و افزود: در سفر رئیس جمهور به قم ۳۰ میلیارد برای طرح انتقال آب قم از سرشاخه‌ها و آبرسانی در شهر قم تصویب شد که با وجود اینکه ۳۰ درصد این مبلغ، ابلاغ تخصیص دارد تاکنونی مبلغی پرداخت نشده است.

کارگاه ساخت سد کوچری در آستانه تعطیلی

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم با بیان اینکه پروژه سد کوچری با کمبود شدید اعتبار مواجه است، گفت: فعلا توانسته‌ایم با مبالغی که دریافت کرده‌ایم از تعطیلی کارگاه جلوگیری کنیم و باید هرچه سریعتر برای اختصاص بخشی از ۳۰ میلیارد تومان برای این پروژه تصمیم‌گیری و رایزنی انجام شود.

وی در ادامه افزود: متأسفانه به دلیل مطالبات سنگین که به مردم و پیمانکاران وجود داشت روز گذشته یک مورد گروگان‌گیری در سرشاخه‌ها صورت گرفته که این اتفاق با مدیریتی که انجام شد ساعت چهار بعد از ظهر مقرر شد که به مردم و طلبکاران طی هفته آینده مبلغی پرداخت شود و در این زمینه نیز اگر منابع مالی تأمین نشود با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

افزایش ۸۳ درصدی بارش

حاج حسینی مسگر در ادامه به توصیف شرایط کنونی سد ۱۵ خرداد پرداخت و با اشاره به ورود ۲ متر مکعب در ثانیه آب در این سد، به ارائه اطلاعاتی پیرامون میزان بارندگی در سال جاری پرداخت.

وی در این باره گفت: طی چهار ماه اول سال آبی ۹۴ و ۹۵ میزان بارش در استان قم ۸۲ میلی متر بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته رقم ۴۵ میلی متر را نشان می‌دهد که با این اوصاف ۸۳ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم در ادامه به دستورات جلسه این هفته اشاره و با بیان اینکه یکی از دستورات برخورد با چاه‌های غیر مجاز و بستن آنها است به تعداد این چاه‌ها در استان اشاره و بیان کرد: در حال حاضر سه هزار و ۹۰۰ چاه غیر مجاز در دشت‌های مختلف استان قم وجود دارد که با این رقم در حال حاضر ۶۷ درصد چاه‌های استان غیر مجاز و ۳۳ درصد مجاز است.



۹۵درصد تخلیه آب‌های زیر زمینی توسط چاه‌های مجاز است

وی ادامه داد: این رقم در حالی است که به لحاظ تخلیه آب‌های زیرزمینی بیش از ۹۵ درصد بهره برداری از آب‌های زیرزمینی توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد و بیشترین درصد چاه‌های مجاز مربوط به بخش مرکزی و دشت مرکزی قم است و بیشترین درصد چاه‌های غیر مجاز نیز مربوط به دشت قم و سلفچان و نیزار است.

حاج حسینی مسگر با بیان اینکه در بخش کهک و مرکزی دستور پرکردن چاه‌های غیرمجاز گرفته شده است، عنوان کرد: موضوع بعد از برگزاری انتخابات پیگیری خواهد شد.

ساماندهی استخرهای ذخیره آب

وی استخرهای ذخیره آب را از دیگر معضلات عنوان و بیان کرد: ساماندهی استخرها باید مورد توجه قرار گیرد زیرا برخی از این استخرها تأثیر زیادی بر پایین دست دارند و موجب خشک شدن قنات‌ها و چاه‌های پایین دست می‌شوند که موجب لطمه به بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز طی سخنانی به معضل استخرها اشاره و بیان کرد: طی سال ۹۳ و ۹۴ تنها ۹۹ مجوز استخر داده شده که این تعداد نیز بر اساس طرح مطالعات آبیاری تحت فشار صورت گرفته است و میانگین حجم این استخرها ۵۶۰ مترمکعب بوده است.

محمدرضا طلایی افزود: برای برخورد با استخرهای غیر مجاز باید حداقل ۲ و حداکثر ۳ بار ذخیره سازی را برای آنها در نظر گرفت و با مدیریت آن از ذخیره سازی بیشتر آب و همچنین تأثیراتی که می‌تواند بر پایین دست داشته باشد جلوگیری کرد.

مشکل استخرهای غیر مجاز

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم نیز از وجود استخرهای غیر مجاز به شدت انتقاد و عنوان کرد: برخی از ارگان‌ها بدون مجوز اقدام به راه‌اندازی دریاچه‌هایی برای آبگیری در اطراف قم کرده‌اند.

سید حسن رضوی با بیان اینکه مشکل ما استخرهای جدید نیست چون دیگر آبی وجود ندارد که بخواهیم برای آن استخر بسازیم، ابراز کرد: مشکل ما در حال حاضر این است که بتوانیم با همین استخرهایی که وجود دارد برخورد کرده و حتی برخی از آنها را که بدون مجوز ساخته شده تخریب کنیم که اگر چنین کاری انجام دهیم می‌توانیم بگوییم که موفق بوده‌ایم زیرا استخرهای بزرگی وجود دارند که خارج از رژیم جریان رودخانه‌ای اقدام به ذخیره آب می‌کنند که این بر طبیعت منطقه تأثیرگذار است.

وی به استخر آموزش و پرورش در اردوگاه ملاصدرا اشاره و ضمن انتقاد از ساخت این استخر، عنوان کرد: آموزش و پرورش در این اردوگاه اقدام به راه اندازی یک دریاچه کرده و آب زیادی را ذخیره می‌کند و بر پایین دست خود تأثیر زیادی گذاشته است.

هوشمندسازی چاه‌های مجاز

در ادامه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم به هوشمندسازی چاه‌های آب و نصب کنتور اشاره کرد که در این بین رئیس خانه کشاورزان استان قم از پرداخت مبلغ نصب تابلوهای کنتور هوشمند توسط کشاورزان انتقاد کرد.

بر اساس برآوردی اعلام شده از سوی حاج حسینی مسگر، مجموع چاه های مجهز شده به کنتور هوشمند در استان قم ۶۱۹ حلقه است که تا پایان سالجاری نیز ۱۵۰ چاه دیگر مجهز خواهند شد که مبلغی که از سوی کشاورزان باید پرداخت شود مبلغ دو میلیون تومان است که در این جلسه رایزنی های برای نحوه پرداخت صورت گرفت.

بی‌توجهی به درخواست‌های جداسازی آب شرب از فضای سبز

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم به بحث جداسازی آب شرب از فضای سبز قم اشاره و بر عزم شهرداری شهر قم برای انجام این اقدام تأکید کرد و افزود: اختیار این جداسازی با استان است و با توجه به عزمی که در شهرداری وجود دارد، متأسفانه در این زمینه از ارگان‌های مربوطه استقبالی مشاهده نمی‌شود این در حالی است که باید با در اختیار قرار دادن چاه به شهرداری آب شرب که با زحمت فراوان از سرشاخه‌ها به قم می‌رسد از فضای سبز جدا شود.

رضوی ادامه داد: دانشگاه قم نیز ماه‌ها است که به دنبال جداسازی آب شرب از فضای سبز این دانشگاه است که متأسفانه در این زمینه نیز اکنون اقدام مثبتی صورت نگرفته است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای قم نیز بر انجام این اقدام تأکید کرد و گفت: چند سال پیش بود که مقرر شد تا پساب ۱۳۰ لیتر در ثانیه در اختیار شهرداری برای استفاده در فضای سبز صورت گیرد که متأسفانه با توجه به اینکه مدیران وقت آن زمان به دنبال دریافت این پساب به صورت رایگان بودند این اقدام عملی نشده و در حال حاضر نیز بحث اختصاص پساب در شهرها دیگر به سهولت گذشته نمی‌تواند در اختیار سازمان‌ها قرار گیرد.