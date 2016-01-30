دولت افغانستان تنها بر ۷۰ درصد کشور حاکمیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در سیزدهمین گزارش خود می نویسید٬ ۷۱.۷ درصد از خاک افغانستان در کنترل دولت افغانستان است.

سیگار در گزارش تازه خود می افزاید: نبود امنیت دلیل قاطعی برای نداشتن نفوذ و کنترل دولت افغانستان بر۳۰ در صد از خاک کشور است و این سبب شده تا دولتمردان و گروههای بازرسی نتوانند به مناطقی که در آنها پروژها توسط کشورهای دیگر حمایت می شوند سفر کنند.

اداره بازرسی آمریکا خاطر نشان کرد: تلاشهای ۱۴ ساله برای برای بازسازی و توسعه افغانستان وضعیت مطلوبی ندارد و وضعیت اقتصادی این کشور همچنان شکننده است.

سیگار در ادامه گزارش خود می نویسد: کاهش شمار نظامیان خارجی٬مقاومت شورشیان، فرار جوانان به سوی غرب و کاهش رشد اقتصاد جهانی سبب شده تا اقتصاد افغانستان به سوی تاریکی حرکت کند.

گفته می شود اداره توسعه بین‌المللی آمریکا از سال ٢٠٠٣ تا کنون ٢.٣ میلیارد دلار برای افغانستان کمک اختصاص داده است.