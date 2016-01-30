جشنواره ملی هوانوردی در شهرستان سیمرغ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خسروی دبیر جشنواره هوانوردی شهرستان سیمرغ بعدازظهر شنبه در نشست خبری در خصوص نخستین جشنواره هوانوردی سیمرغ در سالن پارک علم و فناوری مازندران بابیان اینکه خرید هواپیما یک فرصت طلایی است که در اختیار دانشگاه‌ها به‌ویژه پارک علم و فناوری قرارگرفته است، اظهار داشت: سهم اشتغال استان مازندران سهم قابل‌توجه ای برای فارغ‌التحصیلان قرار می‌گیرد و در حوزه ایجاد کسب‌وکار می‌توانند مؤثر باشند و برای سرعت و رشد علم، فناوری، دانش و ارزش‌های معنوی باید تلاش بسیار کنیم.

خسروی با اشاره به ۲۲ خلبان شهید در استان، تصریح کرد: خلبانان کشور از تحصیل‌کرده‌های بالای دانشگاهی و مهندسین هستند.

وی بابیان اینکه دانشگاه مرکز رشد فناوری و پارک علم و فناوری در کنار ارزش‌های شهدای خلبان باید یک اقدام فناوری محور صورت گیرد، گفت: در سال‌های گذشته چند خلبان همچون کشوری و ذبیحی توانسته‌ایم تربیت کنیم که این امر نیاز به همکاری و کمک خانواده‌های شهدای خلبان برای رشد و تعالی این امر دارد.

خسروی در خصوص برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هوانوردی همراه با این جشنواره، افزود: در این نمایشگاه ۲۰ شرکت مرتبط با صنعت هوانوردی با تجهیزات و امکانات با توجه به محدودیت‌های ترافیکی و نبود باند هواپیمایی در سیمرغ حضور می‌یابند.

وی بخش دیگر این جشنواره را برگزاری عملیات پروازی اشاره کرد و افزود: در این عملیات پروازی هواپیماهای کایت، پاراگلایدر، جایر و پلنت و غیره در برنامه پروازی قرار دارند.

خسروی به بیش از ۱۲ مرکز هوانوردی کشور زیر نظر پارک علم و فناوری قرار دارند، اشاره و تصریح کرد: در این همایش‌ها تبیین و رصد فرصت‌های کسب‌وکار هوانوردی، دعوت از سرمایه‌گذاران خارج استان، شناسایی این صنعت به علاقه‌مندان، برگزاری کلاس‌های آموزشی توجیهی خلبانی، مهمانداری، بدنه، موتور و راهداری هواپیما توسط خلبانان و متخصصان زبده کشور برگزار می‌شود.

خسروی از صدور گواهینامه معتبر پس از برگزاری این کلاس‌های آموزشی و توجیهی خبر داد و گفت: خروجی برگزاری این جشنواره تأسیس هنرستان یا مدرسه هوانوردی شمال کشور در مازندران در سال آینده خواهد بود و در این هنرستان از مقطع اول دبیرستان دانش‌آموز ثبت‌نام می‌کند و برای تأسیس دو گزینه شهرهای ساری و بابل است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را در دوران پسا تحریم صنعت هوانوردی و هواپیمایی از تحریم خارج و همچنین خرید بیش از ۱۲۰ فروند هواپیما عنوان کرد و گفت: با خرید این تعداد هواپیما حدود ۱۲۰ هزار شاغل در حوزه‌های صنعت هوانوردی نیاز است و در حال حاضر هزار نیرو متخصص در این حوزه مشغول فعالیت هستند.