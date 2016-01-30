حاشیه نشینی حاصل برنامه ریزی غلط است/حواشی شهر ها ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد واعظ مهدوی روز شنبه در مراسم رونمایی از طرح تحول نظام سلامت در مناطق حاشیه ای شهر مشهد بیان کرد: تمامی افراد حاشیه نشین دارای آسیب های اجتماعی نیستند بلکه انسان های شریفی به دلیل نبود تمکن مالی در حاشیه شهرها ساکن شده اند که تنهابرچسب حاشیه نشینی دارند.

مهدوی ابراز کرد: برخی از حاشیه نشینان با رویای زندگی و شرایط بهتر و برخی هم به دلیل هزینه های زیاد زندگی شهری به حاشیه رانده شدند و اکنون با ابتدایی ترین امکانات در حال زندگی هستند.

وی بابیان این موضوع که همه ما در برابر مشکلات حاشیه نشینی مسئول هستیم ادامه داد: باید پذیرفت که برنامه ریزی های اشتباه و بی توجهی به اشتغال ریشه مشکلات در حاشیه شهر های کشور است.

وی با بیان اینکه دو هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده برای ساماندهی سکونت گاه های حاشیه در کشور پیش بینی شده است ادامه داد: این اعتبار از سایر اعتبارات دستگاه های خدمت رسان در این مناطق جدا است و خاص مناطق حاشیه نشینی کشور دیده شده است.

مهدوی با بیان اینکه حاشیه نشینی تنها به کشور ایران اختصاص ندارد ادامه داد: طبیعی است که وقتی امکانات و مزیت های اقتصادی و اجتماعی را در شهر های بزرگ و در یک نقطه جمع کنیم بسیاری از افراد به امید بهبود درآمد و شرایط بهتر دست به مهاجرت می زنند.

وی توانمند سازی مناطق روستایی را یکی از راهکار های مهم در راستای پیشگیری از مهاجرت عنوان کرد و گفت: توجه به توسعه و تهیه امکانات رفاهی در روستاها هزینه کمتری از ارایه خدمات و تبعات مهاجرت در شهر ها دارد.

وی همچنین با اشاره به ارایه خدمات حوزه سلامت در مناطق حاشیه ای نیز گفت: برخورداری ۱۱ میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین در کشور از خدمات رایگان بهداشتی، اقدامی منحصر به فرد و حاکی از عزم و اراده دولت برای ساماندهی این مناطق است.